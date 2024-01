VIDEO | Así fueron liberados los 2 integrantes de la familia LeBarón que faltaban

Tras dos días de permanecer privados ilegalmente de su libertad, los dos integrantes de la familia LeBarón que fueron secuestrados en Chihuahua fueron puestos en libertad por sus captores a las 2:00 horas de este martes 23 de enero.

Sin embargo, no fueron dos, sino cuatro los miembros de ese clan los que fueron secuestrados, sino cuatro, identificados como Christian Bruce LeBarón Jhonson, Miguel Ángel Moreno Sánchez, Shem Lamar Stubbs Gwin y Manuel Horacio Ríos Jacob.

La última vez que se tuvo contacto con ellos fue el domingo por la tarde; después, el silencio privó, por lo que las alarmas se prendieron en la comunidad LeBarón, que se apresuró a denunciar el secuestro de cuatro de sus familiares.

El incidente se registró en el municipio Largo Maderal, del municipio de Madera, en Chihuahua, donde la familia de origen norteamericana reside desde hace años, y quienes el 4 de noviembre de 2019, en la carretera de Bavispe, Sonora, sufrieron un atentado en el que nueve de sus integrantes, de apellidos LeBarón, Langford y Miller, fueron asesinados. Todos eran niños y mujeres.

A través de sus redes sociales, Bryan LeBarón informó que a las 2:00 horas de este martes, los dos integrantes de la familia fueron puestos en libertad por sus plagiarios, y agradeció a la población e internautas su preocupación y reclamo por su libertad.

MANIFESTACIONES POR LOS LEBARÓN SECUESTRADOS

Tras conocerse el secuestro, los LeBarón organizaron una caravana hacia la ciudad capital del estado, Chihuahua, a fin de manifestarse frente a Palacio de Gobierno, en demanda de que los liberaran sanos y salvos.

El primero en iniciar sus pesquisas fue el activista Adrián LeBarón, y a través de redes sociales solicitó el apoyo de la población para dar con los secuestrados.

Compartió que "aquí nadie se esfuma, los vamos a encontrar y haremos lo que sea necesario. Los queremos con sus familias, en su comunidad. Dejemos de ser el país de desaparecidos".

Además, pidió que la gente de la región y zonas circunvecinas que tuvieran información para dar con ellos, que la entregue, "díganla, de corazón lo pido".

A una hora de la publicación de Adrián, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, le respondió: "Lamentamos lo que está sucediendo con la familia LeBarón y se informa que por parte de la @SSPCMexico (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), a través de la @Conase_mx (Coordinación Nacional Antisecuestro) se toman de inmediato acciones para atender el caso".

En otro mensaje, Adrián LeBarón dijo que su familia estaba preocupada por sus hermanos desaparecidos, pero "estamos unidos y haremos lo que sea necesario para que vuelvan a casa, donde los esperan familias y amigos. Todo un pueblo los quiere de regreso, y los quiere sanos".

Termina diciendo que "si bien no es el primer golpe contra nuestra comunidad, no nos vamos a dejar vencer, por eso caminamos y caminamos, porque queremos vivir en paz, donde cada familia mexicana se reúna al terminar la jornada diaria y la región deje de estar sometida al miedo de los menos. Los queremos de vuelta y no dejaremos de pedirlo. Si alguien tiene información, le pido nos la hagan saber, se los pido con el corazón en la mano".

Hay que mantenernos unidos, sin miedos.



Christian dice "Qué padre es estar libre, apenas lo puedo creer...". Llegaron a su comunidad a las 2 am.



Gracias por no dejarnos solos, ese apoyo hace toda la diferencia.



Nos faltan 2 y no nos vamos a cansar hasta que regresen pic.twitter.com/i2Jv8BmxXE — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) January 23, 2024

ESTO SE SABE DE LA LIBERACIÓN DE DOS LEBARÓN SECUESTRADOS

De acuerdo con Adrián LeBarón, sus familiares fueron plagiados y se enteraron de ello al mantener comunicación con dos de los que fueron liberados, su hermano Christian Bruce y Shem Lamar Stubbs Gwin.

Las víctimas comentaron que todos habían sido golpeados y fueron privados de la libertad en su contra.

Desde que supieron del plagio estuvieron a la espera de contactar a los secuestradores, y se preparaban para realizar movilizaciones para exigir a las autoridades que hicieran su trabajo.

Respecto a sus familiares, expuso que: "Sabemos que los golpearon, estamos muy preocupados que todos estén bien, y que nos los devuelvan sanos y salvos, son personas de trabajo, son personas honestas, nunca le han hecho daño a nadie, les agradecemos de corazón todas las oraciones y todos los esfuerzos de la autoridad y de todos los que nos han ayudado al menos saber de ellos. Dios los bendiga. gracias".

Gracias a Dios y a todas las autoridades están a salvo.