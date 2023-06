VIDEO | AMLO vuelve a poner "Ya Supérame" de Grupo Firme en la mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pedir la canción"Ya Supérame" de Grupo Firme durante su conferencia mañanera de este lunes, y dedicó un mensaje a los jóvenes que gustan de escuchar narcocorridos y aseguró que este tipo de videos "idiotizantes" pintan el consumo de drogas como un ideal.

El mandatario aseguró que "está prohibido prohibir", ya que no hay censura ante este tipo de música, pero se pronunció en contra de la música que habla de armas, drogas y narcotráfico.

El presidente es que ante las drogas lo menor es lo preventivo, promover valores en los jóvenes, combatiendo el lujo barato.

"El otro día hablé de las canciones que se ponen de moda, y a lo mejor no les va a gustar a los jóvenes y los cantautores, pero no me importa que no les guste, porque son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando en sus letras dicen que son buenas la tachas, y que tienen un arma calibre 50", enfatizó.

"Yo soy muy mal pensado, o precavido, siempre pregunto y de parte de quién, quiénes promueven todo eso. Porque nosotros también estamos haciendo una campaña para orientar a los jóvenes de que ese camino conduce al sufrimiento a ellos, a los padres y a sus familias y que no acepten que les pinten el mundo color de rosa cuando el consumo de droga destruye", afirmó.

AMLO destacó que hay música muy buena para jóvenes e hizo alusión a que la música de Grupo Firme le gusta mucho y que también a muchos jóvenes.

"Hay música de Firme que me gusta mucho a mí, esa de ´Supérame" ...ponla. La de cuando estuvieron aquí en el Zócalo, porque ahí está una niña y jóvenes cantándola...¿Y por qué no escuchar esa música¡", dijo el mandatario.

Enseguida, con una gran sonrisa, el presidente mostró el video de Grupo Firme y el tema "Ya Supérame". El presidente señaló que presentará "10 rolas" para que los jóvenes hagan a un lado los corridos tumbados y escuchen otras opciones de música.