VIDEO | AMLO filtra imágenes de cómo policías entraron a la embajada de México en Ecuador

Durante la mañanera de este 9 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer las imágenes que se captaron desde adentro de la Embajada de México en Ecuador, lo que lo llevó a remarcar que no se puede tomar ninguna excusa para violar ningún derecho, como el de asilo y protección de una embajada en cualquier parte del mundo.

"Se revelaron imágenes del maltrato a uno de nuestros diplomáticos. Cuando regresa todo el grupo, toda la misión que estaba representando a México en Ecuador se traen algunas imágenes de cámaras del interior de la Embajada, cámaras de seguridad, entonces ya se está conociendo más, todavía no se termina de tener toda la información de cómo fue este asalto autoritario".

"Hoy le pedí a la secretaria de Relaciones, a Alicia Bárcena que se diera a conocer esta información, este fragmento de video pero como estamos aquí y ya hable de esto, vamos a que se dé a conocer ahora y que Alicia Bárcena que es extraordinaria, complemente en la reunión lo que se va a hacer desde los causes legales. Nosotros somos juaristas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho" expresó AMLO.

CLARIDAD

En el video presentado por el Gobierno de México se observó cómo el embajador Roberto Canseco intentó impedir la entrada de las fuerzas ecuatorianas; sin embargo, estos le apuntan con armas de fuego, al tiempo que lo empujan en repetidas ocasiones con el fin de llevarse a Jorge Glas de la sede diplomática.

#ÚLTIMAHORA



REVELAN imágenes del momento en que la policía de #Ecuador IRRUMPIÓ en la Embajada de #México en Quito.



?? En este video presentado en la 'mañanera' de #AMLO, se observa cómo le apuntaron con un arma de fuego a @RobertoCanseco, jefe de Cancillería, cuando... pic.twitter.com/wN315CKL2e — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) April 9, 2024

"Esto para los hermanos ecuatorianos que son nuestros hermanos para que no haya nada que temer y como siempre lo decimos, no somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza, somos pacifistas y siempre lo vamos a ser, nada más que no podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática", argumentó AMLO.