¿Vas a tramitar tu licencia de conducir por primera vez en Sonora? considera estos exámenes

La licencia de conducir es un documento que no te puede faltar cada vez que te pones frente al volante, pues de no contar con ella, serás multado por las autoridades. Si nunca la has tramitado aquí te decimos cuáles son los exámenes que tienes que pasar para que te la otorguen.

También considera que para poder sacar tu licencia de conducir en Sonora, vas a necesitar una serie de documentos y cumplir con ciertos requisitos, es por ello que aquí te brindamos toda esa información.

EXÁMENES A CONSIDERAR

Para obtener una licencia de conducir por primera vez en Sonora, tendrás que pasar un examen físico, mental y de coordinación motriz.

El examen médico, es quizás una de las pruebas más importante para la licencia de conducción, y consiste en la medición del participante para caminar en línea recta, mantener el equilibrio y realizar movimientos coordinados.

DOCUMENTOS QUE SE NECESITAN

Identificación oficial vigente con fotografía reciente: los documentos válidos son la credencial para votar, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte mexicano vigente. Si eres extranjero, debes presentar el pasaporte o documento migratorio vigente emitido por la autoridad federal (FM2).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Tener correo electrónico.

Comprobante de domicilio: debe estar expedido a nombre del interesado y no se más antiguo que 90 días. Puedes presentar recibo de energía eléctrica, de telefonía, de agua, estados de cuenta bancarios con residencia en el estado, recibo de pago del impuesto predial del actual periodo, contrato de arrendamiento de inmueble.

Examen médico y de manejo aprobados, mediante los certificados oficiales emitidos.

Si en dado caso el interesado es un menor de edad (entre 15 y 18 años), los requisitos y documentos que hay que presentar para obtener el permiso son:

Acta de nacimiento reciente.

Carta responsiva con firma del padre o tutor del menor, donde se exprese el consentimiento de que cuenta con todas las condiciones para conducir vehículos automotores.

Identificación del menor: puede ser la credencial escolar.

Identificación oficial del padre o tutor a cargo.

Asistir acompañado de un adulto responsable al hacer el trámite.

COSTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda de Sonora, el costo de la expedición de la licencia de conducir para automovilistas del servicio particular dependerá de la vigencia que prefieras. Los costos para el año 2024 son:

Automovilista

1 año: $700

2 años: $1,098

3 años: $1,434

4 años: $1,757

5 años: $2,530

Chofer

1 año: $1,096

2 años: $1,283

3 años: $1,686

4 años: $2,075

Motocicleta

1 año: $596

2 años: $1,088

3 años: $1,424

Operador

2 años $1,283

Permiso menor de edad

1 año: $2,616

2 años: $3,841

Licencia provisional Chofer (6 meses)

$2,294

Ten presente que en el caso de extravío o robo de la licencia, solo se cobrará el 50 por ciento del costo por un año, en el tipo de licencia que sea, siempre y cuando esta tenga al menos un año de vigencia restante.