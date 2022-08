¡Vámonos al cine!: los boletos costarán de 29 pesos en adelante

Y para atraer más personas a los cines y que disfruten de todo lo que estas pueden brindar, es que, por primera vez en México, se celebrará la Fiesta del Cine, que tendrá una duración de tres días: 5 al 7 de septiembre.

En todo el territorio nacional salas como Cinépolis y Cinemex, se unieron al llamado de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), a fin de que participen.

Y vaya que hubo quórum, pues además de estas salas, y otras del país, ofertarán los boletos de entrada en todas sus salas, a partir de 29 pesos.

PRECIOS

De acuerdo con el evento, la sala tradicional costará 29 pesos, la Platino y la VIP, 69, y la IMAX, Dolby Atmos, 3D, 4DX ó 4XD, cobrarán 49 pesos.

Así que si deseas disfrutar de la experiencia del cine en el cine, pues acude esos días, en los que podrás disfrutar de estrenos, como: Spiderman No way Home: The More Fun Stuff Version; Vértigo, Lecciones para canallas, Mi dulce monstruo y El sastre de la mafia.

También permanecerán en cartelera: ¡NOP!, After: Amor infinito, Dragon Ball SUPER: Super Hero, Escalera al infierno y muchas más.

Las cadenas que participarán en la Fiesta del Cine son: Cinépolis, Cinemex, Cinebox, Citicinemas, Cinemagic, Cinestar, Cinetop y Cinedot.

Y así como los boletos estarán en oferta, también cada empresa tendrá promociones adicionales, que contemplan descuentos en dulcería y otros beneficios.

Es la primera ocasión que la Fiesta del Cine se celebra en México; sin embargo, tiene años realizándose en Francia, Perú, Chile y España, informó la Canacine.