Vacunas Pfizer contra Covid-19: Estos son los precios y puntos de venta del biológico en México

El primer cargamento de la vacuna de Pfizer contra Covid-19 ahora estará disponible para su venta en distintas cadenas de farmacias en México. Este biológico es considerado uno de las más efectivos en la lucha contra el virus.

Desde hace varios meses, la aplicación de esta vacuna se detuvo en los centros de salud públicos; sin embargo, las autoridades mexicanas han facilitado los permisos necesarios para que Pfizer pueda ofrecer su vacuna al público en general.

Pfizer, a través de un comunicado emitido esta semana, confirmó que su vacuna estará disponible en las siguientes cadenas de farmacias a partir de este miércoles 20 de diciembre:

Farmacia del Ahorro

Farmacia Benavides

Farmacia San Pablo

Farmacia Guadalajara

¿CUÁL SERÁ EL PRECIO DE LA VACUNA PFIZER CONTRA COVID-19?

El costo de la vacuna para los consumidores dependerá de la empresa, farmacia u hospital al que acudan los mexicanos. Sin embargo, se han proporcionado algunas farmacias proporcionaron su costo.

Farmacia San Pablo indicó que el precio será de 848 pesos, mientras que en Farmacia del Ahorro tendrá un costo aproximado de 895 pesos.

Es esencial recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su deseo de que el precio de la vacuna fuera accesible para la población, estableciendo un tope de 500 pesos.

Por otro lado, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, mencionó en octubre que el precio podría alcanzar hasta los 5 mil pesos.

Durante una reciente conferencia, AMLO declaró que no habrá regulación en los precios fijados por las empresas para la vacuna contra el Covid-19.

"No estoy de acuerdo en regular precios porque hay vacunas. Yo me vacuné hace como un mes, me puse las dos vacunas, la de covid e influenza y muy bien, ni siquiera tuve reacción", dijo el mandatario.