Usuarios de HSBC se quejan por cargos no reconocidos en sus cuentas

A través de redes sociales usuarios del banco HSBC reportaron que la institución bancaria les desapareció dinero de sus cuentas bancarias, esto sin haber realizado algún tipo de compra recientemente.

De acuerdo con la información compartida por usuarios, el banco estaba realizando cargos dobles por pagos que fueron llevados a cabo con anterioridad y que en su momento ya se les había descontado.

Los derechohabientes mencionaron que en su aplicación aparecieron cargos de entre 300 y cuatro mil pesos, mismos que no fueron explicados. En algunos casos indicaron que su saldo se convirtió en negativo, lo que significa que lo deben.

En X, antes Twitter, se pueden encontrar múltiples denuncias, en ellas las personas le solicitan ayuda a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para que la situación se aclare y puedan recuperar su dinero.

Ante esta situación los afectados amenazaron que en caso de no recibir una solución pronta y favorable presentarán una demanda colectiva contra HSBC por el indebido manejo de sus cuentas y cobros sin explicación.

@HSBC_MX Como es posible que acabe mi cuenta de DEBITO en numeros negativos? @CondusefMX @Profeco Me cobraste 2 veces los mismos cargos, y no contentos con eso me mandas a numeros negativos para que cuando cobre nomina me tumbes aun mas? pic.twitter.com/oNJCNpmPcX