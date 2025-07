UNAM reconoce a los "4 fantásticos" que obtuvieron puntaje perfecto en admisión

Cuatro aspirantes a licenciatura hicieron historia al obtener puntaje perfecto en el examen de admisión 2025 a la UNAM, alcanzando los 120 aciertos que les permitirán estudiar en las facultades de Medicina e Ingeniería de la máxima casa de estudios del país.

¿QUIÉNES SON Y CÓMO LO LOGRARON?

Una de ellas es Anna Sofía Pérez Gordillo, originaria de Ecatepec, Estado de México, quien desde los siete años soñó con formar parte de la UNAM luego de recorrer Ciudad Universitaria de la mano de su madre. Su esfuerzo rindió frutos, ya que tras varios intentos fue admitida en la Facultad de Medicina.

Junto a ella, Daniela Villalobos Camacho, de la Ciudad de México, también logró el resultado perfecto y se convertirá en la primera de su familia en ingresar a la Universidad Nacional, al iniciar sus estudios en Medicina.

Por otro lado, Lizette Jacqueline Cruz Gómez, de Ocosingo, Chiapas, y Bruno García Gómez, de la capital del país, fueron aceptados en la Facultad de Ingeniería, donde estudiarán la carrera de Ingeniería Aeroespacial, una de las más demandadas y exclusivas en México.

Bruno señaló que su logro fue el resultado de meses de estudio y constancia. "Es una gran oportunidad porque son pocas las universidades que ofrecen esta carrera", explicó.

Lizette también subrayó el valor del esfuerzo personal. "Lo que me hace feliz no es el puntaje perfecto, sino que todo mi esfuerzo valió la pena. Me esforcé mucho y haber sido admitida lo confirma".

VALIÓ LA PENA INSISTIR

Los cuatro aspirantes compartieron que su ingreso no fue inmediato. Anna Sofía logró su lugar en el tercer intento; Daniela y Lizette lo intentaron dos veces. En palabras de Daniela: "La primera vez me quedé a seis aciertos".

Pese a los momentos difíciles, ninguno se rindió. "Hubo días en que ya no quería seguir, pero pensaba en mis papás y en mi meta, y de ahí tomaba fuerza", recordó Anna Sofía.

Los cuatro jóvenes coinciden en que su historia es testimonio de que la perseverancia, la disciplina y la convicción pueden abrir cualquier puerta, incluso la de la UNAM. "Un puntaje no nos define; lo importante es no rendirse. De eso se trata la vida: fallar y volver a intentarlo", concluyó Lizette.