Trump cancela reunión con Sheinbaum en la cumbre del G7: "Posteriormente se dará", confirma Segob

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró de manera anticipada de la cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá, no se concretó la reunión prevista con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró este martes en conferencia matutina que el encuentro "se pospondrá para otra fecha, no conocemos cuál sea la agenda del presidente, pero posteriormente se dará".

Rodríguez detalló que la cancelación no fue exclusiva para México:

"El encuentro entre ambos jefes de Estado puede tener lugar en otro momento. No fue la única cancelación, fueron con varios otros encuentros, pero también decir que no hubo encuentro con el gobierno japonés, o con el primer ministro. Tampoco con Australia ni con Ucrania, en fin, canceló la agenda con varios otros, no sólo con México", expuso desde Palacio Nacional.

La titular de Gobernación subrayó que se mantiene una relación fluida con el gobierno estadounidense: "Hay una buena comunicación actualmente con todo el gabinete" y aseguró que "están abiertas las posibilidades del diálogo diario, y continuará, solamente es una pausa, a lo mejor es posterior".

TRUMP NIEGA QUE SU SALIDA DEL G7 HAYA SIDO POR CONFLICTO IRÁN-ISRAEL

Trump decidió retirarse de la cumbre, que se celebra en las Rocosas de Kananaskis, al tiempo en que el conflicto entre Israel e Irán se intensifica. Sin embargo, el presidente estadounidense negó que esa fuera la razón de su salida anticipada de la reunión.

A través de su red Truth Social, el mandatario republicano desmintió al presidente francés, Emmanuel Macron, quien horas antes había sugerido la existencia de gestiones diplomáticas estadounidenses para frenar la creciente escalada militar en Medio Oriente.

"¡Está equivocado! No tiene idea de por qué estoy en camino a Washington, pero ciertamente no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es algo mucho más grande. Ya sea intencionalmente o no, Emmanuel siempre se equivoca. ¡Estén atentos!".

NO HAY RETROCESO EN RELACIÓN BILATERAL ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Rodríguez reiteró que la cancelación fue una decisión del equipo de Trump y que no afecta exclusivamente a México: "Hubo una cancelación por parte del equipo de Trump, pero esta no fue exclusivamente a México y el mandatario de EU tampoco podrá asistir a otras reuniones acordadas con países como Japón".

Agregó que esto no implica que el encuentro no se realice en el futuro: "Se dará", afirmó, destacando que se trata de una cita "pospuesta" y no cancelada de forma definitiva. Sobre la fecha tentativa, no ofreció mayores detalles, pero enfatizó que de ninguna forma significa un "retroceso" en la relación bilateral.

¿QUÉ OTRAS REUNIONES TENDRÁ LA PRESIDENTA SHEINBAUM EN EL G7?

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez informó sobre la agenda y actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su participación en la cumbre. Invitada como huésped especial por el primer ministro canadiense, Mark Carney, la mandataria mexicana sostendrá reuniones de "alto nivel" con otros líderes y representantes de países miembros del G7.

Sheinbaum arribó a Calgary en vuelo comercial ayer lunes, cuando ya habían comenzado las primeras reuniones de la cumbre, programada del 15 al 17 de junio. La agenda de la presidenta para este martes incluye:

Foto oficial de la 51ª Cumbre de Líderes del G7

Reunión trilateral con el Consejo Europeo y la Comisión Europea

Reunión bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi

Reunión bilateral con el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz

Reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney

Intervención de Sheinbaum en la sesión plenaria de la cumbre

El lunes, tras su llegada, Sheinbaum sostuvo una reunión con el Consejo Empresarial de Canadá, acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

El gobierno mexicano reiteró que la relación bilateral con Estados Unidos se mantiene sólida y que el encuentro con Trump se reagendará en cuanto las circunstancias lo permitan.