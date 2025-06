Trump niega que su retiro del G7 haya sido por un posible "alto el fuego" entre Israel e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó categóricamente este martes que su regreso anticipado a Washington desde la cumbre del G7 en Canadá esté relacionado con negociaciones para un alto el fuego entre Israel e Irán.

A través de su red Truth Social, el mandatario republicano desmintió al presidente francés, Emmanuel Macron, quien horas antes había sugerido la existencia de gestiones diplomáticas estadounidenses para frenar la creciente escalada militar en Medio Oriente.

"El presidente Emmanuel Macron, que busca publicidad, dijo erróneamente que abandoné la cumbre del G7 en Canadá para volver a Washington a trabajar en un ´alto el fuego´ entre Israel e Irán", escribió Trump. Y añadió, en su característico tono directo:

"¡Está equivocado! No tiene idea de por qué estoy en camino a Washington, pero ciertamente no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es algo mucho más grande. Ya sea intencionalmente o no, Emmanuel siempre se equivoca. ¡Estén atentos!".

Los comentarios del presidente estadounidense respondieron a las declaraciones de Macron durante una rueda de prensa paralela a la cumbre, celebrada en Kananaskis, Canadá. El líder francés afirmó que existía "una oferta para mantener un encuentro e iniciar discusiones más amplias", insinuando un posible acercamiento diplomático entre Washington y Teherán.

Macron sostuvo que, de concretarse un cese de hostilidades, Francia lo respaldaría plenamente. El contexto no es menor: Trump abandonó la cumbre un día antes de lo programado, mientras se registraba el quinto día consecutivo de ataques cruzados entre Israel e Irán, intensificando la preocupación global por un conflicto de mayores dimensiones.

Antes de partir, Trump declaró de forma escueta ante la prensa: "Tengo que volver lo antes posible. Me gustaría quedarme hasta mañana, pero ellos entienden, esto es algo importante".

En medio de la tensión, los líderes del G7: Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón, emitieron un comunicado conjunto exhortando a la desescalada del conflicto, reafirmaron el derecho de Israel a defenderse y pidieron la protección de la población civil en ambos lados.

A pesar de este mensaje de unidad, la discrepancia entre Trump y Macron refleja la fragmentación en los esfuerzos diplomáticos para contener la violencia en la región. Por ahora, no hay confirmación oficial de una mediación directa por parte de Washington, y las hostilidades persisten sin visos de tregua inmediata.

Trump insiste en que su apresurada salida de Canadá no está motivada por un posible acuerdo de paz, sino por "algo mucho más grande", dejando la incógnita abierta y alimentando la expectación. El tablero geopolítico, entretanto, sigue ardiendo.