Tren Maya: Usuarios varados por más de 8 horas por falla en un convoy

Usuarios del Tren Maya que se dirigían del tramo Cancún a Palenque quedaron varados durante más de 8 horas debido a una avería en el sistema ferroviario; y a pesar de las prolongadas horas de espera, Óscar Lozano, director del Tren Maya, aún no ha proporcionado información oficial sobre el origen de la falla, generando creciente frustración entre los afectados.

Las redes sociales, especialmente plataformas como X y TikTok, se convirtieron en el canal de desahogo para los pasajeros atrapados, quienes compartieron testimonios a través de material audiovisual.

Entre las denuncias, resaltaron la falta de agua, alimentos y las condiciones de calor dentro de los vagones, mientras un representante aseguraba que el servicio se reanudaría pronto y que personal venía a remolcar el tren.

"Ya nos volvieron a abrir las puertas, pero el Tren está parado. No nos dan solución. No nos dicen si vienen autobuses. Ya llevamos más de cuatro horas y deben darnos soluciones, es un servicio que pagamos, no nos lo regalaron, ¿por qué nos engañan?", expresó uno de los pasajeros en un video difundido en la red social X.

La situación se tornó más crítica al considerar que algunos usuarios llevaban desde las nueve de la mañana esperando el tren, y el servicio de las 7 de la mañana ya había sido suspendido; la indignación se reflejó en cuestionamientos hacia la eficacia de la Guardia Nacional, señalando la falta de soluciones por parte de las autoridades encargadas.

El incidente tuvo lugar cerca de la localidad de Victoria, en Yucatán, y como consecuencia de la falla, la venta de boletos en el portal E-Ticket fue suspendida.

A pesar de los múltiples reclamos en redes sociales y la creciente inconformidad de los afectados, ni el director del Tren Maya ni fuentes oficiales de la obra insignia de la 4T han emitido información oficial para esclarecer las causas de la avería en el medio de transporte.

Los usuarios afectados demandan respuestas inmediatas, transparencia en la comunicación por parte de las autoridades responsables y acciones concretas para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir en el futuro.