Todos tienen derecho: AMLO sobre intención de Beltrones de regresar al Senado

En la mañanera de este martes 28 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado sobre el análisis que realiza Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora, sobre participar de nueva cuenta en la vida pública en el país, ante ello AMLO expresó que está en todo su derecho de hacerlo.

"Todos tienen derecho a participar, y no hay que impedirle a nadie que participe y dejar que sea el pueblo el que resuelva. Tenerle confianza a la gente, tenerle confianza al pueblo", afirmó AMLO.

PROCESOS DEMOCRÁTICOS

En sus declaraciones, AMLO subrayó la importancia de permitir que la ciudadanía ejerza su derecho a participar en procesos democráticos, como las consultas populares.

"Además, son como pruebas de cuánto hemos avanzado como sociedad. Y como yo soy optimista, porque me consta que la gente está muy consciente, muy avispada, muy politizada, pues estoy tranquilo", agregó AMLO.

López Obrador destacó la madurez política de la sociedad mexicana y su capacidad para tomar decisiones informadas en beneficio del país.

AMLO añadió que la gente ya está muy politizada y difícilmente se dejará engañar, por lo que pidió tenerle confianza al pueblo. "El pueblo es muy leal, yo me debo a ellos, llegué hasta aquí por el pueblo", dijo el mandatario federal.

CLARIDAD

Hace unos días, Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora, dijo que tiene la puerta abierta a la posibilidad de volver al Senado de la República.

"Las cosas en el país no marchan bien y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Yo no he tomado una decisión, estoy evaluando esa situación y pronto lo resolveré", señaló Fabio Beltrones.

¿QUIÉN ES MANLIO FABIO BELTRONES?

Manlio Fabio Beltrones es un político mexicano con más de 30 años de carrera en el servicio público.

El priista fue gobernador de Sonora de octubre de 1991 a septiembre de 1997. Durante su carrera política, ha ocupado diversos cargos importantes en el Gobierno Federal y en el partido político PRI.

Beltrones reaparece en el ojo público justo cuando se discute cómo el PRI, a pesar de sus derrotas, logró llevarse un buen pedazo de candidaturas en su negociación con Acción Nacional (PAN).