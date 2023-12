Todo lo relacionado con Sheinbaum lo veo muy bien, ella es muy inteligente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró en la mañanera de este lunes cuatro de diciembre que es seguidor y apoyador de Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la presidencia, porque lo que pidió a los representantes de los medios de información que no le pregunten sobre la exjefa de gobierno porque no es objetivo.

"Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum lo veo bien, mejor dicho no soy objetivo, la tengo en muy buen concepto, la considero una mujer extraordinaria, honesta e inteligente, entonces no me pidan que yo de mi punto de vista", expresó AMLO.

López Obrador aseveró que se siente muy orgulloso de que ella sea la nueva dirigente del movimiento de la Cuarta Transformación.

PANORAMA

Ayer Sheinbaum presentó a 17 especialistas que participarán en la construcción de su "Proyecto de Nación", entre quienes destacan el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente; el ministro retirado Arturo Zaldívar, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; el economista Gerardo Esquivel; y el exgobernador de Chihuahua, el expanista Javier Corral.

Al cuestionarle a AMLO sobre personajes de la oposición con perfiles polémicos se han sumado a la campaña de la aspirante presidencial, el mandatario comentó que Sheinbaum es mucho muy inteligente y todo lo que ella hace es bueno.

Rechazó que ese tipo de personajes empañen al movimiento de transformación. "Puedo parecer seguidor, apoyador y sí, tengo esa situación muy especial, ofrezco disculpas pero no soy objetivo, la quiero mucho y la considero una mujer trabajadora y preparada", dijo AMLO.

APOYO Y AMISTAD

El presidente aclaró que no ha podido ver el documental de Claudia Sheinbaum, pero aseguró que es una funcionaria a quién conoce muy bien desde hace años.

AMLO agregó que Sheinbaum es muy inteligente y que no le ha pedido consejos. "Ella no necesita de mis consejos, además yo ya termino, deberían de estar haciendo fiestas mis adversarios, ya me voy, ya me faltan menos de 10 meses, ya que empiecen hacer las posadas", expresó López Obrador.