"Todes" incluido en los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP

Un semanario nacional tuvo acceso a la versión digital de algunos libros de texto gratuitos de primaria, que se compartieron entre algunos maestros para revisión de contenidos y sorprendió el hecho de que incluyera el término "todes", que es utilizado para dirigirse a quienes no se sienten identificados con el sexo femenino o masculino. Asimismo, se incluyen otros temas de equidad, roles de género y afrodescendientes .

Cabe recordar que la jueza Yadira Elizabeth Medina, ordenó que la impresión de los nuevo libros se detuviera, hasta que se contara con el aval de los maestros y padres de familia; como lo establece la ley, sin embargo aún así se imprimieron dos y medio millones de ejemplares de cada título.

Por su parte el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que los ejemplares que fueron impresos ya se encuentran en circulación.

Mencionados libros de texto son para primer grado de primaria, los cuales con Nuestros saberes, Proyectos de aula, Proyectos escolares, Múltiples lenguajes y Proyectos comunitarios.

Según una fuente de la Secretaría de Educación Pública, las versiones digitales fueron distribuidas, entre algunos profesores, desde noviembre pasado, con el fin de obtener una retroalimentación para enriquecer el contenido.

En la presentación de los libros de texto, en la versión digital, se lee: “´No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro´, decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa. Era un soñador, un idealista, creía que la cultura sería la llave para el cambio; creía en los libros. ¿Tú aún crees en ellos?”.

Además agrega: “Estimado lector: en pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas las niñas y los niños. En México, se ha luchado porque todas, todos y todes tengan acceso a la cultura".