Tips para viajar en temporada baja

Las vacaciones de verano ya llegaron y seguramente ya te emocionaste por querer salir a visitar algún destino turístico, pero al ver los precios de los vuelos te quedaste helado con los costos. Si este es tu caso, debes saber que hay formas de planear tus vacaciones sin que tu bolsillo se vea afectado, sino todo lo contario.

¿Cómo? Primero que nada, debes saber que como en todo negocio, a mayor oferta hay mayor demanda y es un principio que se aplica en prácticamente todos los sectores incluidos el de la aviación.

Este tipo de sectores planean sus promociones cuando requieren incrementar la venta de sus boletos debido a que en esos meses o períodos de tiempo no hay suficiente demanda.

Esto, como parte de una estrategia para incentivar la venta de sus boletos, aunque sea de forma programada, de esta forma garantizan la ocupación de sus asientos.

Ahora, lo que necesitas saber es cuándo ocurre esto, para eso te diremos que hay ciertos meses donde puedes adquirir tus boletos de una manera mucho más económica.

FECHAS EN TEMPORALIDAD BAJA

Las fechas más recomendables para viajar y te sea más económico a tu bolsillo, son los siguientes:

- Del 22 de agosto al 14 de septiembre

- Del 19 de septiembre al 16 de noviembre

- Del 21 de noviembre al 22 de noviembre

- Del 28 de noviembre al 15 de diciembre del 2023

Como te habrás dado cuenta, el mejor mes en el que puedes viajar con los precios más bajos es en septiembre, excepto las fechas patrias.

Como tip adicional a todo esto, también se cuentan con dos días a la semana donde tus vuelos pueden salir incluso aún más baratos y que resultan ser los más recomendables para viajar que son los martes o miércoles, al ser los que menos demanda presentan.

Ya con lo que has leído aquí, no desaproveches la oportunidad de poder viajar conociendo las temporadas bajas para comprar boletos y no perderte de nada en tus próximas vacaciones.