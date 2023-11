Tiene todo mi apoyo: AMLO expresa respaldo a gobernadora de Baja California

En la mañanera de este viernes llevada a cabo desde Tijuana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y como había prometido, confirmó que asistirá a su informe de gobierno el próximo domingo.

"La verdad no acostumbro a participar en los informes de los gobernadores, esta es una excepción, lo hago para dejar de manifiesto que Marina del Pilar no está sola, tiene todo el apoyo, todo el respaldo del gobierno que represento", dijo AMLO en la conferencia mañanera.

APOYO A BAJA CALIFORNIA

AMLO comentó que su gobierno no va a traicionar a los habitantes de Baja California, que históricamente han dado su confianza al movimiento que representa. Insistió en que el objetivo de su gobierno es atender a todos, pero siempre teniendo como prioridad a los más pobres.

El presidente recordó que Baja California fue el segundo estado donde más se redujo la pobreza en el país de acuerdo a la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Y no es demagogia, no es politiquería, no son palabras, son hechos, acaba de informar el Inegi sobre la situación de pobreza en el país y este fue el segundo estado de la república en donde se redujo más la pobreza, el primero fue Chiapas y el segundo Baja California", aclaró AMLO.

REDUCCIÓN DE POBREZA

Por su lado la gobernadora Marina del Pilar Ávila detalló en la mañanera de AMLO que la entidad es el más fiel bastión de la Cuarta Transformación, y como prueba presumió la reducción de la pobreza.

Marina del Pilar Ávila especificó que con las políticas públicas aplicadas el porcentaje de la población que salió de la pobreza pasó de 22.5 por ciento a 13.4 por ciento, lo que significa 339 mil personas que dejaron esta condición.