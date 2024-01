Termo de Starbucks: ¿Qué tan bueno es, según la Profeco?

En la rutina diaria, a menudo se pasan por alto elementos aparentemente simples pero esenciales que contribuyen de manera significativa al bienestar.

Los termos, con su presencia discreta pero impactante, destacan como un ejemplo perfecto de ello.

ANÁLISIS DEL TERMO DE STARBUCKS

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un análisis exhaustivo de 23 modelos de termos pertenecientes a 15 marcas distintas, entre ellos el reconocido Stanley x Starbucks.

Conforme a los detalles revelados en la edición de enero de 2024 de la Revista del Consumidor, este recipiente de acero inoxidable con aislamiento al vacío presenta una tapa de rosca y una tapa exterior que también funciona como taza, con una capacidad de 160 ml y un costo de $720 pesos.

RESULTADOS

En lo que respecta a los resultados, el termo superó con éxito la mayoría de las pruebas, obteniendo calificaciones "excelentes" de la Profeco en aspectos como el ensamblaje de la tapa, la hermeticidad y la capacidad para conservar la temperatura del agua, tanto caliente como fría.

Adicionalmente, se destaca que su capacidad real es de 628 ml, superando la declaración de 591 ml.

La única área en la que no cumplió con las expectativas de la dependencia fue en términos de garantía. Aunque la empresa Stanley la ofrece, no cumple con los requisitos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que no especifica su duración ni el lugar donde se puede hacer efectiva.

RECOMENDACIONES DE LA PROFECO

Al adquirir un termo, la Profeco sugiere considerar la capacidad de almacenamiento, ya que esto afectará su peso al agregar líquidos.

El tamaño y la forma son elementos cruciales, especialmente durante la limpieza. Por lo tanto, se recomienda verificar que no tenga defectos visibles que puedan provocar fugas, así como conservar el comprobante de compra para hacer válida la garantía en caso necesario.