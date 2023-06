¿Te han ofrecido prueba gratis de algún servicio? Profeco alerta sobre este mecanismo

En más de una ocasión, se nos ha presentado la oportunidad de utilizar los servicios gratuitos de algún proveedor o empresa por un tiempo determinado para conocer cómo funcionan sus servicios.

Pero ante tal situación, sin darnos cuenta, terminamos pagando aquel servicio utilizado que nos habían prometido como gratis.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha alertado a la población y emitido algunos consejos y factores que se deben tomar en cuenta, antes de aceptar cualquier oferta o servicio gratuito como es el caso de las telecomunicaciones. La institución comenta que: "lo regalado es bien vendido, si quien lo recibe no se pone abusado" refiriéndose a no aceptar promociones gratuitas de prueba sin antes valorarlas, para que al momento que expiren no tengamos que pagar el costo que generan. Si no se desea continuar con la prestación de dichos servicios supuestamente gratuitos, el cliente puede solicitar su cancelación.

La manera en que el cliente puede solicitar una cancelación de servicios, es mediante los canales de atención con los que cuenta el proveedor. La cancelación tendrá que verse reflejada, en un plazo máximo de cinco días naturales desde que se solicitó dicha cancelación asegura la Profeco.

Además, comenta la institución del consumidor que la cancelación o falta de pago del servicio adicional, no significa la anulación o suspensión del servicio principal de telecomunicaciones. En el caso de que el distribuidor de servicios, no respete los términos y condiciones acordados, el cliente puede presentar una queja ante la Profeco para denunciar el abuso.

ESTE ES EL SITIO PARA INTERPONER CUALQUIER QUEJA ANTE LA PROFECO

https://concilianet.profeco.gob.mx/Concilianet/ el sitio se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para atender cualquier denuncia o queja. Si se desea, también se puede acudir directamente a las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO). Para consultar la ubicación más accesible a nuestro domicilio, se puede accesar a la siguiente liga: http://telefonodelconsumidor.gob.mx