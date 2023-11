¿Te gustaría estudiar el bachillerato en línea? SEP abre convocatoria y así puedes inscribirte

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado la apertura de su convocatoria para la Prepa en Línea, así que si estás buscando una forma accesible y adaptable de ejercer tus estudios, esta es tu oportunidad.

La Prepa en Línea SEP se destaca como un proyecto innovador y totalmente gratuito, respaldado con validez oficial. Este programa te ofrece la flexibilidad de estudiar desde cualquier lugar y en el momento que mejor se ajuste a tu agenda, proporcionándote una educación de calidad que se adapta a tu estilo de vida.

¿CÓMO ME REGISTRO EN LA CONVOCATORIA?

Es importante destacar que la convocatoria de Prepa en Línea de la SEP está dirigida a personas de nacionalidad mexicana que residan dentro o fuera del país, así como a extranjeros que comprueben su estancia legal en México, de cualquier edad, que hayan concluido sus estudios de secundaria y cuenten con el certificado o la resolución de equivalencia correspondiente.

Para realizar tu registro en la Prepa en Línea de la SEP, simplemente accede al enlace proporcionado: Registro Prepa en línea- SEP . Al ingresar, se te solicitará completar un formulario en el que deberás ingresar tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

HERRAMIENTAS

Es importante que tengas a disposición dos correos electrónicos válidos y activos. Estos deben ser personales e intransferibles, y no haber sido utilizados por otros estudiantes en convocatorias previas.

En el sistema de registro deberás proporcionar información personal sobre tus antecedentes escolares y cargar los siguientes documentos en formato PDF: CURP y Acta de nacimiento

La convocatoria estará abierta para registros desde el seis hasta el 17 de noviembre, con un límite de 30,000 registros.

Tras el registro, se enviará información a los correos proporcionados. Además, se debe completar un cuestionario socioeconómico para finalizar el registro y avanzar al módulo propedéutico, y se recibirá un folio de confirmación al concluir el cuestionario.

INSCRIPCIÓN A PREPA EN LÍNEA-SEP

Es necesario completar el módulo propedéutico del 27 de noviembre al 24 de diciembre de 2023. Este módulo es esencial para desarrollar habilidades de navegación y comprender el modelo educativo de Prepa en Línea-SEP.

La entrega puntual de las actividades de la primera semana es crucial, ya que la falta de cumplimiento resultará en la baja del participante. Los resultados del módulo serán publicados del 12 al 25 de enero de 2024 y Las 9,600 mejores calificaciones podrán realizar su inscripción.

INSCRIPCIÓN ANTES DEL 25 DE ENERO DEL 2024

Necesitarán cargar al sistema los siguientes documentos:

Certificado de secundaria

Comprobante de domicilio (recibo de servicios reciente)

Fotografía tipo credencial en formato JPG.

La documentación debe estar en formato PDF, con un peso inferior a 1 MB, y escaneada completamente. No se aceptan fotografías ni capturas de pantalla.

Aquellas que completen la inscripción obtendrán un número de estudiante y serán parte de la generación 60. Además, tomarán el módulo 1, que se llevará a cabo del 29 de enero al 25 de febrero de 2024.