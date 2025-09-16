Suman 17 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; Fiscalía confirma exceso de velocidad como causa

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó este martes por la mañana que la cifra de víctimas mortales tras el accidente registrado en la alcaldía Iztapalapa se elevó a 17.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de las 17 personas que perdieron la vida en el incidente del Puente La Concordia.



Nuestra prioridad es acompañar a las familias afectadas y brindarles todo el apoyo necesario.



Nuestro personal continúa en los hospitales, atentos y en... pic.twitter.com/PwJfRBDgqi — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 16, 2025

De acuerdo con el reporte emitido a las 10:00 horas, 35 personas permanecen hospitalizadas, algunas en estado grave, mientras que 31 más han sido dadas de alta tras recibir atención médica.

La dependencia también compartió una lista actualizada con los nombres de las víctimas y los hospitales donde se encuentran internadas, como parte de las acciones de transparencia y acompañamiento a las familias afectadas.

RESULTADOS DEL PERITAJE PRELIMINAR

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó los resultados preliminares del peritaje y concluyó que la causa probable del accidente fue el exceso de velocidad del conductor de la pipa.

La titular de la dependencia, Bertha Alcalde, detalló que la explosión se originó tras una fractura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque, ocasionada presuntamente por el impacto del vehículo contra el pavimento y un muro.

Asimismo, descartó que hubiera irregularidades en el estado de la vialidad. "En el sitio no se identificó bache alguno. Se realizaron todas las periciales correspondientes y se cuenta con evidencia fotográfica.

Además, no se han realizado trabajos de pavimentación posteriores en ese tramo del Circuito", subrayó Alcalde.

La Fiscalía también informó que la empresa propietaria del vehículo ya rindió su declaración como parte de la investigación y confirmó que cuenta con pólizas de seguro vigentes, lo que facilitará la reparación de daños y apoyo a las víctimas.

GOBIERNO DE LA CDMX ACLARA RUMORES

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desmintió los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto reencarpetado en la zona del siniestro.

Explicó que únicamente se han realizado labores de limpieza y mantenimiento posteriores a la explosión, y llamó a la ciudadanía a no difundir información no verificada.

La tragedia en Iztapalapa continúa generando conmoción en la capital, mientras autoridades locales y federales avanzan en las investigaciones para deslindar responsabilidades y garantizar atención a los afectados.