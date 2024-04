Starbucks: Esta es la promoción que lanzará el día del Eclipse Solar 2024

Starbucks recientemente compartió el anuncio de una promoción que aplicará a partir del día del Eclipse Solar 2024, este próximo lunes 8 de abril. Por lo que podrás disfrutar de las bebidas de esta famosa franquicia durante este evento astronómico.









Además, esta promoción estará vigente durante los días posteriores del Eclipse Solar para que puedas aprovecharla hasta el domingo 14 de abril, en productos participantes.









¿EN QUÉ CONSISTE ESTA PROMOCIÓN?









La promoción de Starbucks consiste en comprar una bebida participante tamaño grande por solo 49 pesos. Así es, podrás adquirir una bebida de esta cafetería a este precio especial a partir de este próximo lunes.









LISTA DE BEBIDAS PARTICIPANTES

Caramel Frappuccino

Caramel Macchiato

Caramel Macchiato Helado

Cookies and cream Frappuccino

Espresso americano

Espresso Americano Helado

Flat White

Café Frappuccino

Chocolate caliente

Chocolate helado

Mocha Frappuccino

RESTRICCIONES









A diferencia de otras promociones similares, en esta ocasión únicamente podrás disfrutarla en pedidos a domicilio, a través de las aplicaciones para entregas a domicilio tales como Uber Eats, Rappi, DiDi Food y Starbucks Rewards Delivery. No estará disponible en pedidos dentro de tienda Starbucks.









El horario para pedir y aplicar este precio especial en las bebidas participantes de Starbucks será desde la hora de apertura hasta el cierre, desde el lunes 8 de abril hasta el domingo 14 de abril.









Cabe destacar que de acuerdo con las restricciones de Starbucks, esta promoción no aplica al ordenar en Drive Thru, Starbucks Rewards Pickup (Recoge en tienda) y Starbucks Rewards Car Pickup (Recibe en tu auto), tiendas de Aeropuertos y tiendas Reserve Bar. Además, no es acumulable con otras promociones, cupones, descuentos ni beneficios del programa Starbucks Rewards.









Así que ya sabes, no necesitas salir de casa y puedes pedir en cualquier parte que te encuentres para disfrutar de esta promoción especial de esta famosa cafetería.