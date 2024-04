Sí le saqué la vuelta porque no voy a caer en provocaciones: AMLO responde a Salinas Pliego

En la mañanera de este miércoles 3 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado por los medios de comunicación acerca de lo que publicó Salinas Pliego el día de ayer en sus redes sociales, en donde puntualizó que el presidente le sacó la vuelta.

"Zafo, no voy a engancharme en eso, es muy claro, tenemos diferencias en lo político y en lo ideológico, tenemos dos proyectos distintos de pensar, que es lo más normal, siempre lo hemos dicho aquí, y además hay un asunto que tiene que ver con el presupuesto público y yo soy guardián del dinero del pueblo, entonces vamos primero a que ese asunto se resuelva", dijo AMLO.

JUICIOS PENDIENTES

En su conferencia de prensa López Obrador hizo un llamado a las autoridades del Poder Judicial para que resuelvan sobre esos juicios, "los cuales son 17, ya después hablamos", comentó el presidente.

"¿Qué le saque la vuelta? sí, porque no voy a caer a ninguna provocación de nada, llevo tiempo luchando y brincando obstáculos, soy corredor de obstáculos, y me ponen uno y lo brinco ya por eso me voy a jubilar. Siempre he evadido el acoso, entonces no es nada personal", concluyó AMLO.

PANORAMA

Luego de que en la mañanera del día de ayer el mandatario federal le rechazó una entrevista a Ricardo Salinas Pliego, el empresario publicó en X (antes Twitter) que AMLO "le sacó la vuelta" y pidió que se le ofrezca una disculpa pública.

"Ya que mi amigo López Obrador le saco la vuelta al asunto de la entrevista, espero que se me ofrezca una disculpa pública ya que YO NUNCA he sido un cobarde, agachón de los que ´callan como momias´ ante la corrupción, la violencia y la falta de resultados de los gobiernicolas", escribió Salinas Pliego en X.

"Nosotros siempre decimos la verdad y la decimos de frente, si no lo hiciéramos así, seríamos unos cobardes!!! Hay que trabajar más, poner menos excusas y dar más resultados", agregó.