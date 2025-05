Sheinbaum descarta represión contra la CNTE y reitera "no vamos a caer en provocaciones"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno no recurrirá al uso de la fuerza frente a las movilizaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pese a las afectaciones que han causado a la ciudadanía.

"Ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, no habrá represión, no creemos en ello y sería lo que estuvieran esperando", declaró la mandataria durante la conferencia matutina de este jueves.

Sheinbaum reiteró su compromiso con la solución pacífica de los conflictos sociales y el respeto a los derechos de manifestación.

Aseguró que el proceso de negociación con el magisterio disidente se mantendrá dentro de los cauces institucionales y será encabezado por los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

"Van a informar aparte la Segob, SEP y el director del Issste sobre las propuestas que se les hicieron. Ellos están en asambleas para poder tomar en cuenta esta propuesta que se hizo. Ya lo informarán los secretarios", señaló.

BLOQUEOS DE LA CNTE

El conflicto se ha intensificado en los últimos días con bloqueos en diversas partes del país y la amenaza de continuar las movilizaciones hasta el domingo 1 de junio, fecha en que se celebrará la primera elección judicial.

El magisterio disidente no aceptó el nuevo plan presentado por el Gobierno federal que incluye, entre otros puntos, la reducción de la edad de retiro para mujeres e insiste en dialogar directamente con la presidenta.

No obstante, Sheinbaum ha rechazado esta petición tras los incidentes del pasado 21 de mayo, cuando manifestantes impidieron el acceso de medios a su conferencia de prensa y agredieron a un youtuber.

Por ahora, la CNTE mantiene su paro nacional indefinido y el plantón en la Ciudad de México, en demanda de mejoras laborales, la abrogación de la reforma educativa y el respeto a su modelo sindical.

La organización informó que será en una asamblea nocturna donde definirán sus próximos pasos, mientras se prevé la llegada de más docentes en apoyo.