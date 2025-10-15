Sheinbaum confirma aumento a 65 fallecidos por lluvias en México y más de 190 localidades aisladas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que la cifra de personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz ascendió a 65, luego de confirmarse una muerte más en Hidalgo.

ANUNCIA MICROSITIO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

La mandataria detalló que el gobierno federal trabaja en la creación de un micrositio de información pública donde se concentrarán los datos actualizados sobre personas fallecidas, desaparecidas y localizadas.

"Estamos haciendo un micrositio, esto es importante de información pública, para que todo esto se pueda conocer", expresó Sheinbaum. Además, destacó que gracias a la línea de ayuda 079, se logró localizar a 103 personas que previamente estaban reportadas como no localizadas.

CAMINOS Y CARRETERAS AFECTADAS

En materia de infraestructura, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se han registrado 376 incidencias en caminos y carreteras de las entidades afectadas.

De éstas, 161 ya fueron atendidas, 118 se encuentran en proceso y 25 se liberaron provisionalmente. No obstante, 191 localidades continúan incomunicadas y se contabilizan 54 puentes dañados.

Hidalgo es el estado más afectado, con 111 comunidades aisladas y 22 puentes dañados, seguido de Veracruz con 46 localidades incomunicadas, Puebla con 29, Querétaro con tres y San Luis Potosí con dos.

En total, 5,417 trabajadores, apoyados con 681 maquinarias pesadas y 141 frentes de trabajo, participan en las labores de rehabilitación.

Sheinbaum subrayó que la prioridad inmediata del gobierno federal es abrir los caminos y restablecer la comunicación terrestre, antes de iniciar la fase de reconstrucción. "Formalmente al gobierno federal le tocan los caminos federales, pero estamos apoyando con todo en los estatales y municipales", precisó.

DESPLIEGUE DE OPERATIVO DE AYUDA

Por su parte, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, informó que más de 8 mil 300 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional aplican el Plan DN-III-E con el apoyo de 21 helicópteros y 44 máquinas pesadas, logrando evacuar a 344 personas y distribuir más de 75 mil despensas y 181 mil litros de agua.

A su vez, el almirante Raymundo Morales, secretario de Marina, indicó que 4 mil 300 elementos se encuentran desplegados en las zonas más afectadas, donde han brindado mil 500 atenciones médicas, repartido 12 mil litros de agua, 3 mil despensas y operan plantas potabilizadoras y cocinas móviles para asistir a la población damnificada.

La presidenta reiteró que su gobierno mantendrá presencia permanente en las zonas afectadas hasta que se restablezcan completamente los servicios y se garantice la seguridad de las comunidades.