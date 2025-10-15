DiDi México presenta fallas este miércoles 15 de octubre: la app no permite conectar con choferes ni hacer pedidos

La mañana de este miércoles 15 de octubre, usuarios en todo México reportaron fallas masivas en la aplicación de DiDi, la popular plataforma de transporte privado y entregas.

PRINCIPALES QUEJAS DE USUARIOS

Las quejas comenzaron a multiplicarse desde las 06:00 horas, momento en que los usuarios notaron que no podían conectarse con choferes para solicitar viajes.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, hasta el momento de la redacción de esta nota se habían registrado más de mil 300 reportes de errores relacionados con el funcionamiento de la aplicación móvil de DiDi.

Las fallas principales incluyeron la imposibilidad de conectar con conductores, errores de red al intentar solicitar un viaje y, en algunos casos, problemas también en DiDi Food, el servicio de entrega de comida.

Los usuarios explicaron que, al intentar solicitar un viaje, la aplicación mostraba el mensaje: "Error de red. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde".

Sin embargo, aunque muchos siguieron intentando durante la mañana, el servicio no logró restablecerse por completo, lo que provocó que cientos de personas no pudieran llegar a tiempo a sus destinos laborales o escolares.

A pesar de la magnitud del problema y el aumento de quejas en redes sociales, DiDi México no ha emitido ningún comunicado oficial.

Cabe señalar que la última publicación en sus redes fue el 1 de septiembre de 2024, es decir, más de un año atrás, lo que ha generado aún más frustración entre los usuarios que buscan explicaciones o al menos una actualización sobre el restablecimiento del servicio.

CAÍDA DE OTRAS APPS RECIENTES

La caída de DiDi se suma a una semana de problemas tecnológicos en diversas plataformas: primero fue BBVA, luego Bait y Altán, y ahora la aplicación de transporte china, justo en días de quincena, cuando la demanda de servicios suele ser mayor.

Como es habitual en estos casos, los internautas no tardaron en llenar las redes con memes sobre la situación, mezclando el enojo con humor para sobrellevar el caos matutino.

Algunos se quejaron de haber tenido que recurrir a otras apps de transporte más costosas, mientras otros ironizaron sobre "la ruleta rusa" que ahora implica pedir un viaje en plena hora pico.

Por el momento, se espera que DiDi emita un comunicado oficial para aclarar qué originó la falla y cuándo será restablecido por completo el servicio, tanto para los usuarios como para los conductores afectados.