SEP: ¿Habrá sanción para estudiantes que no asistan a la escuela este sábado 17 de junio?

Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, anunció ayer que el próximo sábado 17 de junio, alumnos de educación básica tendrán actividades culturales y recreativas como parte de la campaña contra las drogas.

Estas actividades, destacó, se realizarán en toda la República mexicana, en planteles escolares, parques y centros deportivos, y se busca que también los padres de familia se unan.

"Se trata de que todos tomemos en cuenta la importancia de prevenir adicciones, desde las 10 de la mañana estaremos haciendo actividades en todo el país, lo importante es que se vea una fuerza nacional que está por la campaña de prevención de adicciones y el bienestar", señaló la secretaria de Educación.

Ante la disposición de que las acciones sean en sábado, muchos padres de familia se preguntan si es obligatorio llevar a sus hijos y si en caso de no hacerlo habrá consecuencias en sus calificaciones escolares.

Hasta el momento, la dependencia no ha emitido algún comunicado en el que manifieste si se sancionará a los alumnos que no asistan o para los docentes que decidan no participar en las actividades.

Ante este evento programado por la SEP, usuarios de redes manifestaron su descontento de que se realice en día sábado y cuestionaron por qué no se realiza en horario escolar.

Asimismo, supuestos docentes criticaron a las autoridades educativas por disponer del tiempo de la gente, ya que muchos maestros tienen cursos de capacitación ese día.