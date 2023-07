SEP defiende los nuevos libros de texto para educación básica

Pese a las constantes críticas que los nuevos libros de texto gratuito para educación básica han encontrado entre especialistas en la materia, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) defendió el material, ya que promueve una formación científica y humanista.

Leticia Ramírez se refirió al tema durante un acto en Los Pinos, al responder a los señalamientos en cuanto a contenidos erróneos o con sesgo ideológico e histórico.

Dijo que el contenido no está fragmentado, sino integrado, que es lo que se busca.

"Estamos felices porque las niñas, niños y adolescentes van a aprender desde una perspectiva humanista, científica, de igualdad de género, justicia social e inclusión", aseveró.

Asimismo, indicó que los padres de familia pueden estar seguros de que la Cuarta Transformación impulsa la educación.

Comentó que los libros son resultado "del trabajo solidario, de miles de maestros, que hemos llamado innovadores".

Esto, pese a que la Unión Nacional de Padres de Familia promovió un amparo, debido al contenidos del material escolar.

Por otra parte, afirmó que desde el primer día de clases, que es el lunes 28 de agosto, los educandos recibirán sus libros.

EXPERTA SEÑALA QUE MATERIAL SE QUEDÓ CORTO

Alma Maldonado, investigadora en educación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), los libros del ciclo lectivo venidero son muy enciclopédicos y poco llamativos, con lo que se perdería la visión de formar alumnos críticos, propositivos y analíticos.

Sin embargo, reconoció el trabajo de los profesores que auxiliaron en la elaboración de los materiales, y dijo que el diseño se quedó corto, pues expertos debieron revisar diseño editorial e ilustraciones.

LIBROS, POCO ATRACTIVOS PARA LOS NIÑOS

Asimismo, la investigadora del Cinvestav señaló que los nuevos libros son poco atractivos para niños, niñas y adolescentes, pues "dónde quedó toda esta visión de querer formar a un estudiante crítico, propositivo, analítico con una visión de pronto tan enciclopédica y tan sesgada de ciertos hechos, sin permitir cuestionarse más sobre lo que nos están diciendo".

Señaló que lo que más preocupa es dónde quedan disciplinas que los infantes deben estudiar, como matemáticas, ciencias naturales, escritura y lengua.

"Dejar a un lado las materias y los contenidos que deberían de aprender de matemáticas, de ciencias naturales, de historia, de lengua, de ortografía y redacción, de escritura, a la larga va tener un efecto realmente devastador; el adoctrinamiento, todo esto que está también y hace mucho ruido, pues en efecto es el sello político, hay un proyecto político en estos libros de texto detrás, es muy claro en el contenido, en lo que dice, cuando pueden meten este contenido, está la agenda política, pero a la larga me parece que eso sería lo menos grave mientras se enseñen matemáticas básicas y mientras se enseñe bien a leer y escribir, pero si no tenemos eso, entonces sí estamos hablando de problemas que no nos imaginamos, cuál puede ser el impacto, sobre todo después de la pandemia", alertó.