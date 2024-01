SEP: ¿cuándo son las vacaciones de Semana Santa?

En distintos momentos del año, tanto estudiantes como ciudadanos disfrutan de períodos sin trabajo para gozar de merecidas vacaciones.

Uno de los primeros de este 2024 es Semana Santa, y te contaremos las fechas exactas para que puedas planificar tu tiempo libre.

Es fundamental tener en cuenta que estas fechas varían cada año, por lo que no siempre caen en el mismo periodo. Por ello, te invitamos a conocer las fechas precisas para que puedas organizar tus vacaciones.

¿CUÁNDO ES SEMANA SANTA EN 2024?

De acuerdo con el calendario lunar, este año será desde el domingo 24 al sábado 30 de marzo, culminando con el domingo de resurrección el 31 del mismo mes.

Según la tradición católica, la Semana Santa marca el cierre de la Cuaresma, iniciando con el Miércoles de Ceniza y concluyendo el Viernes Santo.

Este periodo religioso es de gran importancia y simbolismo para la comunidad católica, marcando eventos cruciales en la narrativa cristiana.

¿CUÁNDO SALEN DE VACACIONES LOS ESTUDIANTES?

Según el calendario escolar de la SEP, los estudiantes de educación básica en México disfrutarán de un receso desde el 25 de marzo hasta el 5 de abril, regresando a clases el próximo lunes 8 del mismo mes.

En resumen, habrá dos semanas en las que los alumnos tendrán días libres, lo que indica que posteriormente podrían tener lugar las entregas de calificaciones del primer periodo.

¿SE PAGA DOBLE POR TRABAJAR EN SEMANA SANTA?

Aunque estos días no están contemplados en el calendario de Semana Santa, es importante destacar que el empleador no está obligado a pagar doble durante estas fechas, ya que no forman parte de la Ley Federal del Trabajo.

Esto dependerá del giro de tu empresa, determinando si tendrás días libres o si trabajarás en tu jornada laboral de manera ordinaria.

Por esta razón, no olvides verificar en tu empresa si habrá días de descanso para los empleados y comienza a planificar tus vacaciones.