SEP comparte el catálogo de libros de educación primaria en formato digital

Estamos a 20 días de comenzar el nuevo ciclo escolar 2023-2024, la SEP comparte los nuevos libros de texto que estarán utilizando los alumnos.

La titular de la SEP Leticia Ramírez, reveló que a partir de las 17:00 horas de este 8 de agosto, los padres y madres de familia podrán revisar los nuevos libretos de los seis grados escolares, pero en formato digital

Comentó en conferencia que la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos (Conaliteg) imprimió alrededor de 100 millones de ilustres, donde solo serán entregados a los docentes y estudiantes.

"Les estamos diciendo que es un trabajo colectivo, desde la concepción de qué tipo de educación queremos, cómo la construimos, ya están impresos, se están distribuyendo, la Conaliteg ha puesto a nuestra disposición, a través de la página, los libros de educación primaria están ahí para que todos los puedan ver, revisar, puedan hacer uso de ellos", comentó en conferencia de prensa.

Ángel Díaz Barriga, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación de la Universidad Autónoma de México, mencionó que el nuevo modelo fortalece a la escuela pública.

"Se busca acercar la vida cotidiana del niño a la educación que se le puede brindar en la escuela. El cambio será paulatino, el plan de estudios está reconociendo al docente”

"Este plan de estudios es un plan de estudios vivo, en cada escuela va a poder recibir las adecuaciones necesarias", argumentó el académico.

El Director General de Materiales Educativos de la SEP, celebró a los docentes, tutores e investigadores que fueron parte de la elaboración de los nuevos libros de texto.

"Todavía no salen de los almacenes regionales y ya se están leyendo a detalle. No se van a encontrar manos de 6 dedos, como en otros sexenios. No hubo entidades que quedaran fuera, ni siquiera Guanajuato. Maestras, Maestros, siéntanse muy contentos de estos libros", destacó el funcionario.

Mencionó que realizaron alrededor de 32 asambleas regionales para la creación de los materiales educativos. Se integraron mesas donde intervinieron representantes de la SEP, la Secretaría de Cultura, la Universidad Pedagógica Nacional y la UNAM.