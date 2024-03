Semana Santa: Estas son las playas nudistas en México y son un paraíso

México es un país sumamente privilegiado, ya que es bañado por los océanos Pacífico y Atlántico, que le permiten tener costas con playas hermosas, consideradas por miles de turistas como un paraíso mundial.

Sin embargo, pocos saben que en el país existe, oficialmente, una playa en la que el nudismo, andar como Dios lo trajo a uno al mundo; en otras palabras, sin una prenda de vestir encima.

Se trata del paraíso llamado Zipolite, un balneario enclavado en Oaxaca, donde podrás pasear por la playa sin complejos y sin ropa, pues su concepto fue concebido para los amantes del nudismo, sin prejuicios y que disfrutan del contacto directo con la naturaleza.

OTRAS PLAYAS DONDE EL NUDISMO NO ES OFICIAL, PERO SÍ PERMITIDO

No obstante, y aunque Zipolite es el único sitio en el país donde está permitido andar totalmente desnudo, hay otras en las que, aunque no es oficial, a la gente no le importa cómo andes, siempre y cuando no hagas desmanes que violenten el espacio público.

Zipolite, Oaxaca: Esta sí es una playa nudista permitida y la más conocida en el país. Cuenta con una extensión de 2 kilómetros por los que podrás caminar en la arena sin que persona alguna te moleste. Además, en este paraíso nudista hay bares y restaurantes tanto a pie de playa, como en la avenida principal; también hay hoteles rústicos, románticos y coquetos.

A Zipolite se puede llegar primero al aeropuerto de Huatulco, luego se toma una camioneta a Puerto Ángel o un taxi directo, en un trayecto que dura 45 minutos.

Maruata, Michoacán: es una hermosa playa virgen, protegida por preciosos acantilados y el llamado "Dedo de Dios", una formación rocosa que inicialmente fue dada a conocer por la Caravana Arcoíris, una comuna hippie de casas rodantes, que llegaron en 1995 a este solitario y paradisíaco rincón de México. Desde entonces turistas nacionales y extranjeros llegan al balneario para acampar.

Y aunque es promovida para los amantes del ecoturismo y la tranquilidad, en una de las tres bahías de Maruata se tolera el nudismo, por lo que podrás nadar completamente como viniste al mundo.

Playa Palmitas, Guerrero: este hermoso rincón está rodeado de exuberante vegetación, y se ubica en la Isla de la Roqueta; sólo se puede llegar saliendo en embarcación desde Caleta y Caletilla, y aunque no se promociona, oficialmente, como una playa nudista, la lejanía de la civilización lleva a muchos turistas a despojarse de la ropa y broncearse.