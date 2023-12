SAT: ¿qué pasa si te depositan más de 15 mil pesos al mes?

Si eres receptor frecuente de depósitos o anticipas un ingreso sustancial superior a 15,000 pesos mensuales en tu cuenta bancaria, es posible que te hayas cuestionado sobre las implicaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

No obstante, para disipar cualquier inquietud al respecto, este artículo abordará detalladamente las normativas y disposiciones legales que rigen estos movimientos financieros.

¿EXISTEN LÍMITES IMPUESTOS POR EL SAT PARA DEPÓSITOS EN EFECTIVO?

En medio de dudas generadas por actualizaciones recientes en transacciones financieras, surge la pregunta sobre la existencia de un límite impuesto por el SAT para depósitos en efectivo, especulando que no deberían exceder los 15 mil pesos mensuales.

La realidad, sin embargo, despeja estas conjeturas, ya que el SAT no impone restricciones a la cantidad de depósitos en efectivo que puede recibir una cuenta bancaria, eliminando cualquier impedimento para que ingresen más de 15 mil pesos mensuales en forma de depósito en efectivo.

¿SE DEBE PAGAR IMPUESTOS POR RECIBIR DEPÓSITOS SUPERIORES A 15 MIL PESOS MENSUALES?

La respuesta es un rotundo no. Aunque en el pasado la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo establecía la obligación de pagar el 3% de impuesto sobre depósitos en efectivo que superaran los 15 mil pesos mensuales, esta disposición estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. En la actualidad, no existe ninguna obligación de pagar dicho impuesto.

¿QUÉ SUCEDE AL RECIBIR DEPÓSITOS SUPERIORES A 15 MIL PESOS MENSUALES?

En el contexto de la actual Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las instituciones bancarias tienen la responsabilidad de informar mensualmente al SAT sobre los contribuyentes que reciben un monto acumulado mensual por depósitos en efectivo que excede los 15 mil pesos, así como todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja en todas las cuentas bajo el mismo titular en una misma institución.

Es importante señalar que solo las instituciones financieras pueden proporcionar información mensual sobre contribuyentes bajo auditoría, fiscalización o revisión por parte del SAT.

En casos de auditorías, donde se identifiquen discrepancias entre ingresos y gastos no declarados, podría llevarse a cabo una revisión detallada para prevenir evasiones fiscales. No obstante, en situaciones regulares y sin indicios de evasión fiscal, no hay motivos de preocupación.