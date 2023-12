SAT emite notificación relevante a trabajadores; aquí te decimos de qué trata

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emite una alerta crucial a los trabajadores, en respuesta al reciente aumento del salario mínimo programado para 2024. Con la entrada en vigor de este ajuste salarial, se inician los primeros cambios fiscales para el próximo año, afectando a aquellos contribuyentes que perciben este ingreso.

Por tanto, el SAT presenta esta notificación esencial para informar a los contribuyentes sobre los impuestos que se aplicarán en el año próximo después del aumento salarial a nivel nacional. Es importante que los trabajadores estén al tanto de esta información.

Los representantes del Consejo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) han determinado que, en 2024, el salario mínimo aumentará de 207.44 a 248.93 pesos diarios en la mayoría del país y de 312.41 a 374.89 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte. Esto implica que el cobro de impuestos en México podría incrementarse, especialmente para los trabajadores en el norte del país. Estos deben prestar especial atención al importante aviso emitido por las autoridades.

Es esencial seguir las instrucciones detalladas en la notificación del SAT y determinar el régimen fiscal al que estamos sujetos. Aunque la notificación incluye las obligaciones tributarias de los contribuyentes, también especifica las circunstancias bajo las cuales no se aplicará el cobro de impuestos.

AVISO DEL SAT PARA LOS TRABAJADORES SOBRE COBRO DE IMPUESTOS EN 2024

De acuerdo con la notificación clave del SAT, en anticipación al aumento programado para 2024, es crucial que los trabajadores comprendan que los patrones no retendrán impuestos a los empleados que ganen hasta un salario mínimo mensual. Esto significa que no se realizará el cobro de gravámenes sobre la cantidad de dinero percibida por los contribuyentes cada mes. A pesar del aumento en los ingresos familiares, no se aplicarán descuentos fiscales.

Sin embargo, aquellos trabajadores en la frontera norte del país, que recibirán poco más de 11,246 pesos mensuales en 2024, estarán fuera del subsidio otorgado al salario mínimo. No obstante, esto no implica que los empleadores deban retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para transferirlo al SAT, ya que la ley prohíbe el cobro de impuestos en este caso. En el resto del país, el salario mínimo mensual para el próximo año será de 7,467 pesos.

El importante aviso de las autoridades se centra en que, si recibes el salario mínimo en 2024, tu empleador no deberá retener ninguna cantidad por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) destinado al SAT. A pesar del aumento del 20% en el salario para el próximo año, las nuevas normas tributarias buscan abordar la evasión fiscal, subrayando la importancia de contar con asesoría de expertos en la materia para cumplir con las obligaciones tributarias y evitar deudas con el fisco.