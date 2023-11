SAT: Así debes activar el Buzón Tributario para evitar multas en 2024

Es esencial que todos los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales, den prioridad a la actualización del Buzón Tributario del SAT antes de que concluya el año 2023.

De acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, aquellos que no actualicen su información estarán sujetos a multas de diferentes cuantías.

BUZÓN TRIBUTARIO DEL SAT

El Buzón Tributario es el canal de comunicación entre el SAT y los contribuyentes, cuyo propósito es simplificar la notificación de actos administrativos y el envío de mensajes de interés de manera eficiente y segura. A través del Buzón Tributario, los contribuyentes presentan promociones, notificaciones o cumplen con los requerimientos de información solicitados por el SAT.

El aviso electrónico del Buzón Tributario es un correo electrónico o mensaje SMS que la autoridad envía a los medios de contacto que hayas registrado y confirmado, alertándote cuando tengas un nuevo elemento pendiente de revisión.

ASÍ PUEDES HABILITARLO

Accede al sitio del Servicio de Administración Tributaria.

Inicia sesión con tu contraseña o e.firma, requisito indispensable para los trámites en línea relacionados con el SAT .

en línea relacionados con el . Haz clic en el botón del minisitio ' Buzón Tributario ', ubicado en la esquina superior derecha del portal.

', ubicado en la esquina superior derecha del portal. Dirígete a la opción "Configuración" en el menú de Accesos Rápidos.

Para actualizar tu información, debes registrar los dos medios de comunicación: correo electrónico (hasta cinco) y un número de teléfono celular.

Después de ingresar los medios de contacto, sigue las indicaciones del sistema: presiona "Continuar" y luego "Aceptar" para dar de alta tus correos y teléfono.

Al finalizar el proceso, recibirás un correo electrónico y/o mensaje de texto para validar la información proporcionada. Tienes un plazo máximo de 72 horas para hacerlo; de lo contrario, el sistema cancelará la solicitud de registro.

SANCIONES

El propio portal del SAT especifica que, conforme al artículo 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, la infracción por no habilitar el Buzón Tributario, no registrarlo o no mantenerlo actualizado, conllevará una multa que oscila entre $3,080 y $9,250.