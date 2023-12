Samsung retira Samsung TV Plus y causa molestia a usuarios mexicanos

El gigante sudcoreano de la tecnología, Samsung, provocó molestias en los usuarios mexicanos de su servicio de streaming, Samsung TV Plus, ya que reportaron en redes sociales que no pueden acceder a la plataforma.

Y es que los dueños de pantallas Smart TV Samsung podían disfrutar de hasta 60 canales en la plataforma gratuita de la empresa.

LA INCONFORMIDAD DE LOS USUARIOS DE SMART TV SAMSUNG

Ni tardos ni perezosos, los inconformes usaron las diversas redes para compartir su molestia, como en el caso de X (antes Twitter), donde señalaron la situación, y entonces Samsung respondió mensaje.

"Samsung Mexico hola, el servicio de Samsung TV plus, desapareció de mi tele, ests fallando el servicio?", tuiteó un usuario.

Otro expuso también: "Samsung Mexico hola, estoy teniendo problemas con encontrar la aplicación de Samsung TV plus. Ya no puedo encontrarla en mi display ni en las Apps. Cómo puedo solucionar este problema? (sic)", indicó otra usuaria.

SAMSUNG HABÍA INFORMADO MÁS CANALES AL STREAMING

Es importante mencionar que un mes antes, Samsung México había anunciado que incorporaría canales a Samsung TV Plus, a fin de diversificar y enriquecer la oferta de entretenimiento, a la que los compradores de sus pantallas tienen acceso totalmente gratis, y es lo que tiene preocupados a muchos televidentes.

"En la mía también desapareció, mi madre está desesperada por su novela", acusó otro usuario.

SAMSUNG CONTESTA POR TWITTER A LOS REPORTES

Dado a la elevada molestia provocada, Samsung México salió al quite para explicar que no se eliminó la aplicación de los dispositivos, sino que no está disponible porque Samsung TV Plus está actualizando su contenido.

"¡Hola, Luis! Por el momento la aplicación Samsung TV Plus está teniendo una actualización de contenido, por lo que no está disponible, sugerimos esperar a que se restablezca, agradecemos tu paciencia", informó.

@SamsungMexico hola, el servicio de Samsung TV plus, desapareció de mi tele, ests fallando el servicio? — Luis Menacho Ramírez (@LuisMenachoRam1) December 20, 2023

ONCE NUEVOS CANALES EN SAMSUNG TV PLUS

Pese a que haya gente que piense que los usuarios exageran dado a que no pueden acceder a la plataforma, la empresa agregó 11 nuevos canales y contenido de estreno.

Lo que hace diferente a Samsung TV Plus es que el servicio es gratis, ya que se financia sólo con publicidad agregada a los contenidos, por lo que no se requiere suscripción; sin embargo, es imprescindible tener conexión a internet y un dispositivo Samsung.

Antes de los 11 nuevos canales, la plataforma ofrecía a los suscriptores en México más de 60 canales, y se espera que crezca gradualmente.

Uno de los canales más destacables de la app es LA LIGA+, el cual incluye las copas Libertadores, de Oro de Concacaf, entre otros, como los 10 nuevos espacios de entretenimiento: