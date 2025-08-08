SAID Edomex: Así puedes cambiar a tu hijo de escuela en preescolar, primaria y secundaria

El Gobierno del Estado de México habilitó la Segunda Fase del SAID para realizar cambios de escuela en grados intermedios. A partir del 7 y hasta el 13 de agosto de 2025, madres, padres y tutores del Estado de México podrán realizar el trámite.

A través del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), los padres de familia podrán cambiar a sus hijas e hijos de escuela en preescolar, primaria y secundaria.

ASÍ PUEDES CAMBIAR A SU HIJO DE ESCUELA

Para hacer este cambio, será necesario ingresar al portal oficial del Gobierno estatal en la dirección edomex.gob.mx, donde estará disponible una ventana emergente del SAID o bien se podrá acceder por medio del apartado de Eventos y Convocatorias.

Este proceso estará habilitado a partir de las 9:00 horas del 7 de agosto, y contempla únicamente los traslados en grados intermedios, es decir, para estudiantes que ya cursaron el ciclo anterior en alguna escuela del Subsistema Educativo Estatal o Federalizado. No se requiere folio SAID para realizar el trámite.

Los grados incluidos son:

2º y 3º de preescolar

2º a 6º de primaria

2º y 3º de secundaria

También podrán participar alumnas y alumnos que provienen de escuelas particulares y que desean ser trasladados a una escuela pública en los grados mencionados.

La Secretaría de Educación del Edomex recomienda contar con varias opciones de planteles, ya que el traslado estará sujeto a la disponibilidad de lugares en cada escuela solicitada. Si no hay espacio en la primera opción, se considerarán las siguientes alternativas.

Este trámite representa una oportunidad para quienes buscan una mejor ubicación escolar, cambio de domicilio o incorporación al sistema público, por lo que se recomienda realizarlo dentro del periodo señalado.

Para más información, los interesados pueden consultar directamente el portal oficial del gobierno estatal.