Nacional / México

Rosa Icela Rodríguez entrega el Informe de Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados

El acto duró menos de diez minutos y contó con reclamos de Alejandro Moreno y la bancada de Movimiento Ciudadano

Sep. 01, 2025
El acto fue relativamente breve y contó con posicionamientos de partidos de oposición.
La tarde de este 1 de septiembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió a la Cámara de Diputados para entregar el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para cumplir así con lo establecido en el artículo 69 de la Constitución.

El documento fue recibido por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, quien seguirá como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hasta el 5 de septiembre. Durante la sesión de Congreso General, se solicitó turnar el informe a ambas cámaras para su análisis.

EN MÉXICO NO HAY CONDICIONES DE NORMALIDAD DEMOCRÁTICA

Durante los posicionamientos políticos, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, lanzó duras acusaciones contra el gobierno federal. Aseguró que "en México no existen condiciones de normalidad democrática" y calificó a Morena como "un cártel que pactó con los criminales".

Además, sostuvo que el régimen actual ha emprendido una persecución política contra quienes piensan diferente y adelantó que el próximo miércoles deberá ofrecer explicaciones al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Moreno también señaló directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de haber pactado con el crimen organizado.

MOVIMIENTO CIUDADANO CRITICA MILITARIZACIÓN

En la misma sesión, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, criticó a Morena por imponer su mayoría legislativa para debilitar al Poder Judicial y continuar con la militarización del país.

Barrales también acusó al partido oficialista de haber pospuesto hasta 2030 el compromiso de erradicar el nepotismo y la reelección, con el fin de cumplir compromisos políticos con sus aliados.

DETALES DE LA ENTREGA DEL INFORME DE GOBIERNO

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal envió dos paquetes con ejemplares impresos del informe y sus respectivos estuches con tarjetas QR para acceder a la versión digital. También se distribuyeron 500 estuches QR para los diputados federales y 128 para los senadores.

El diputado del PT, José Luis Montalvo Luna, secretario de la Mesa Directiva, detalló que la entrega cumple con el mandato constitucional. Por su parte, Gutiérrez Luna declaró:

"El Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación de la presidenta de la República a que se refiere el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

César Leyva
