RICARDO ROCHA: Aguas Blancas, la masacre que marcó el antes y después de su carrera

El periodista Ricardo Rocha ha muerto a los 76 años de edad, y con él se cierra un ciclo de periodismo nacional que pasó de lo oficial a lo humano y profesional.



Y es que, además de comunicador, Rocha tuvo sus propios programas de televisión, entre ellos aquel en el que la decisión de pasar un video le costó el empleo, pero, más que nada, le costó quitarse la etiqueta de oficialista, para convertirse en portavoz de la información.

El episodio de la historia negra de México es la brutal masacre de Aguas Blancas, Guerrero, ocurrió el 28 de junio de 1995, durante la incipiente administración de Ernesto Zedillo (1994-2000).

En ese entonces, el estado era gobernado por el priista Rubén Figueroa Alcocer, quien tuvo conocimiento de que en Palacio Municipal de Atoyac, municipio de la Región de la Costa Grande, la Organización Campesina de la Sierra del Sur realizaría un mitin para exigir que el gobierno presentara vivo a uno de sus integrantes.

A fin de apoyar a sus compañeros, un grupo conformado por 40 campesinos viajaron a Atoyac en cinco camionetas; sin embargo, cuando llegaron al vado de Aguas Blancas, perteneciente a Coyuca de Benítez, un grupo de aproximadamente 400 policías (de las desaparecidas Judicial y Motorizada) paró las camionetas e hizo bajar a los ocupantes.

En un momento dado se suscitó una balacera con saldo de 17 campesinos asesinados y 23 heridos, la mayoría en condición crítica.

EL VIDEO EN MANOS DE ROCHA

Cuando detonó el caso, la agrupación campesina responsabilizó de la masacre a los policías, quienes, dijeron, abrieron fuego contra personas desarmadas; sin embargo, la versión gubernamental fue que los manifestantes habían iniciado la balacera.

De acuerdo con una conferencia impartida en2016 en Acapulco, llamada Medios, redes y violencia, Ricardo Rocha comentó qué lo orilló a poner en riesgo su trabajo en Televisa, empresa para la que entonces trabajaba.

Y es que, dijo, el video no llegó nada más por casualidad, sino que fue producto de las dudas de muchos sobre la historia gubernamental, en la que aparte de él tuvieron otros periodistas.

Contó que, entre una versión y la otra, seis meses después, a sus manos le hicieron llegar un video VHS con unas imágenes que lo dejaron pasmado y preguntándose si debía ser oficial o periodista, fiel a la verdad.

De acuerdo con el propio comunicador, consultó con el vicepresidente de noticias de la televisora, Alenjandro Burillo Azcárraga, quien al ver el contenido, al igual que Rocha, quedó horrorizado, y le dijo: "es una patada en...", pues no podía revelar quién le entregó el documento, pues pondría en riesgo a mucha gente.

Y es que, tras recibir el material, "el señor Alejandro Burillo...le llevé el video y pasó lo mismo, nos indignamos, nos echamos a llorar, y me dijo una frase que nunca se me olvida, esto es una patada...en cierto lugar".

Así que, la noche del 25 de febrero de 1996, en condiciones sumamente especiales, el video por fin salió a la luz en su programa Detrás de la Noticia:

"Pusimos una casetera junto a una cámara, no lo anunciamos al principio del programa, simplemente mi productor metió la casetera y le puso play, recuerdo que dos camarógrafos del estudio se pusieron a llorar también".

Al final, el video salió, y, agradecido con Burillo, Rocha le dijo: "Gracias güero, porque si me hubieras dicho que no, probablemente me hubiera ido de la empresa, tener un documento de estos y no pasarlo, no me lo hubiera perdonado en toda mi vida".

El que el material saliera a la luz tuvo consecuencias tanto para Televisa, como para Ricardo Rocha y el jefe de noticias, Alejandro Burillo, pues la empresa tuvo que dar mil explicaciones a la autoridad, mientras que Rocha y Burillo tuvieron sus últimos días en la televisora de San Ángel.