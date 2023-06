Ricardo Monreal confirma que pedirá licencia al Senado para buscar candidatura

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, confirmó que la próxima semana pedirá licencia ante la para separarse del cargo.

Las aspiraciones de Monreal son participar en el proceso interno de su partido en la selección de candidato con miras a las elecciones de 2024.

Además, confirmó que Manuel Velasco Coello, senador por el PVEM, ya solicitó su licencia ante la Cámara Alta para retirarse de su cargo.

"Algo me comentó (Manuel Velasco Coello)...yo creo que sí", presentó su licencia, me imagino que sí, lo comento en la mañana conmigo y me parece un gesto correcto. Lo platicamos el lunes, por eso no hay sorpresas para mí y por eso todos están actuando con congruencia", dijo.

En cuanto a su propia renuncia para participar en el proceso electoral, Monreal contestó: "Es que todos, yo creo que desde el lunes".

Al ser cuestionado sobre si ya tenía calculado qué día específicamente se retiraría de su cargo, Monreal destacó "Ya la semana que entra".

Monreal Ávila destacó que el pasado lunes, durante una cena encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se acordó que los interesados en participar en la encuesta de Morena, deberán dejar sus cargos.