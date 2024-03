¿Retiro definitivo? Dr Simi se despide y genera revuelo en redes sociales

A través de sus cuentas oficiales de TikTok e Instagram, el Dr. Simi, reconocido como una de las botargas más emblemáticas de México, ha anunciado su retiro temporal.

Durante años, la figura del Dr. Simi ha sido sinónimo de las Farmacias Similares, ganando popularidad tanto por su presencia en eventos importantes como por su participación en divertidas interacciones con el público. Sin embargo, este icónico personaje ha decidido tomar un descanso, según lo anunciado en un mensaje compartido en sus redes sociales.

"Cómo ustedes saben en los últimos años he estado presente en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá e viajado a diferentes países y he conocido múltiples personalidades. He estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor a nuestro planeta y a todos mis fans en general", expresó el Dr. Simi al inicio del video.

RAZONES DETRÁS DE SU RETIRO

El video, que ha superado las 400 mil reproducciones en diversas plataformas, se ha vuelto viral, generando una oleada de reacciones por parte de los usuarios. Algunos expresan su tristeza ante la partida temporal del querido personaje, mientras que otros especulan sobre las razones detrás de su retiro.

Sin embargo, el Dr. Simi no ofreció detalles adicionales sobre los motivos detrás de su retiro temporal ni sobre la duración de su ausencia, pero aseguró que su imagen no será distribuida durante este periodo de tiempo, dejando a sus seguidores a la espera de su regreso.

"Todo famoso merece una pausa y así como muchos rockstars han anunciado su retiro de los escenarios, ha llegado mi momento. Estoy cansado, jefe. Es por eso que les aviso que a partir del día de hoy me doy una pausa indefinida en mi carrera, gracias totales", concluyó el Dr. Simi en su emotivo mensaje de despedida.