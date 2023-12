Restaurante Liverpool ofrece todo lo que quieras comer por solo 310 pesos

Si quieres comer como rey o reina, sin gastar mucho, puedes hacerlo en el restaurante de Liverpool, ya que cuenta con descuentos en comida de buffet por tan solo 310 pesos.

Es importante aclarar que Liverpool no solo es una tienda departamental donde puedes comprar desde perfumes hasta ollas express, también es un restaurante que ofrece platillos de lujo a la carta y buffet.

CLARIDAD

Un buffet es un servicio donde la comida es servida y dispuesta sobre una mesa, para que los comensales se sirvan los alimentos a su gusto.

Este servicio está asociado a los restaurantes all you can eat (todo lo que puedas comer), donde por un precio fijo se tiene acceso a una gran variedad de platillos.

En el caso del restaurante de Liverpool el buffet es a la mesa; es decir, los meseros son los encargados de servir y entregar a los clientes los alimentos que elijan.

COSTOS POR LOS PLATILLOS

El precio de la comida buffet en el restaurante de Liverpool varía de lunes a jueves y de viernes a domingo, explica portal de dicho negocio.

Precio de la comida buffet en Liverpool de lunes a jueves

Adulto: $249

Niño: $180

Precio de la comida buffet en Liverpool de viernes a domingo

Adulto: $310

Niño: $180

PLATILLOS REGIONALES

El servicio en cuestión incluye platillos regionales. Por otra parte, el restaurante subraya que el buffet no se puede compartir y aplica buffet de niño para menores de 12 años.

Si ya se te antojó ir al restaurante de Liverpool a comer todo lo que quieras, los puedes hacer cualquier día de la semana de 13:00 a 17:30 horas.

Así que si quieres disfrutar de las delicias que se preparan en este lugar, entonces es tu momento para aprovechar que el restaurante Liverpool tiene un descuentazo para que comas rico y con gran lujo.