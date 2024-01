Rescatar a la CFE es un asunto estratégico para México: AMLO

En la mañanera de este jueves 11 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que el tema del rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un asunto estratégico para el país, porque si continúa con la política de privatización, solo se va a producir 16 por ciento de energía, lo que provocaría estar a la merced de compañías extranjeras.

"A algunos no les gusta, se olvidan que la política y los asuntos públicos deben tomar en cuenta el juicio práctico, si la industria eléctrica nacional no tiene como propósito el desarrollo de la nación, el beneficio del pueblo, se perjudican hasta las empresas particulares, no hay garantía que tengan insumos baratos, cómo vamos a competir como país si tenemos energía cara", expresó AMLO.

CUESTIONES ESTRATÉGICAS

"Poco a poco hay que ir convenciendo que hay cuestiones estratégicas para el desarrollo del país, ¿qué estaríamos haciendo ahora si íbamos a estar generando el 16 por ciento hoy de la energía eléctrica que necesitamos, con una dependencia total con empresas extranjeras cobrando lo que les dé la gana?", refirió el presidente.

AMLO añadió que la guerra entre Rusia y Ucrania influyó sobre la intención de los "conservadores" para intentar la privatización de CFE."Nosotros tenemos un sistema el cual hemos logrado mantener integrado y tenemos el apoyo y respaldo de los trabajadores", comentó el López Obrador.

El mandatario federal adelantó que hoy se informará de cómo se ha rescatado a la CFE. Esto con el fin de mantener el precio de la energía eléctrica y beneficiar a la ciudadanía del país para fortalecer el abasto de energía.

RESCATE DE PEMEX

López Obrador agregó que el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex), también es parte de su política energética para tener combustibles con precios justos para la población.

"Esto nos permite tener precios de los combustibles justos, accesibles; las gasolinas, el gas que de eso depende mucho que no haya carestía e inflación", destacó AMLO.