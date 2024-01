¿Quieres aumentar tus puntos Infonavit este 2024? aquí te damos estos consejos

Hoy en día para aumentar tus puntos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hay diversos métodos, pero lo más importante es contar con un trabajo estable donde tanto como tú y tu patrón cumplan en tiempo y forma y de manera continua sus respectivas aportaciones.

También debes tener presente que para acceder a un crédito del Infonavit es necesario acumular 1,080 puntos, pero conseguirlo depende de diversos factores: edad, salario, antigüedad en el trabajo, aportaciones constantes y cumplimiento de la empresa, entre otros.

¿CÓMO SE PUEDEN AUMENTAR LOS PUNTOS?

Aportaciones voluntarias

Las aportaciones voluntarias son una forma efectiva de aumentar tus puntos Infonavit.

El realizar depósitos adicionales a tu cuenta puede acelerar el proceso de acumulación de puntos. De acuerdo al Infonavit te pueden otorgar hasta 124 puntos por aumentar de forma voluntaria el monto de tu subcuenta de vivienda.

Más ingresos, más puntos

El sistema del Infonavi premia a quienes tienen ingresos más altos. Si aumentas tus ingresos, puedes acumular puntos más rápidamente.

Buen historial crediticio

El siempre mantener un buen historial crediticio es crucial. Pagar a tiempo tus créditos actuales y evitar deudas excesivas puede influir positivamente en tu puntuación.

Buró de crédito e Infonavit

No aceptar la consulta a Buró de Crédito no limita tu derecho a un Crédito Infonavit, pero solo recibirías el 60 por ciento del monto de financiamiento máximo que te corresponde. Además, si tu historial no es bueno, podrías recibir hasta el 80 por ciento del crédito. Si es regular, obtendrás el 90 por ciento y si es bueno obtendrás el 100 por ciento.

Trabajo estable con aportaciones constantes

Permanecer en un empleo donde se realicen estas aportaciones regularmente ayuda a incrementar tus puntos de manera consistente.

De hecho, una parte de la puntuación toma en cuenta el número de los últimos bimestres de cotización continua que has tenido en tu trabajo.

Recuerda que los criterios mínimos para el otorgamiento de un crédito son: tres bimestres de cotización continua y contar con 1080 puntos.

Unir créditos con alguien más

Considera la opción de unir tu crédito con el de una pareja o familiar. Esto puede aumentar significativamente los puntos disponibles para la adquisición de una vivienda.

Con Unamos Crédito Infonavit, puedes sumar tu crédito con el crédito de algún familiar, pareja o amigo, para adquirir una mejor vivienda. Para saber cuánto puede aumentar el crédito, precalifícate eligiendo la opción "familiar o corresidencial" en la página del Infonavit y conoce el monto al que juntos pueden acceder.