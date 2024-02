¿Quieres ahorrar hasta el 50% de la batería de tu celular? sigue estas recomendaciones

Hoy en día casi todos cuentan con un teléfono celular, sea el modelo que sea, la mayoría tienen los mismos cuidados, pero ¿sabes cómo puedes prolongar la duración de tu batería durante el día?

Desde que llegó el primer celular a la historia, han logrado revolucionar el mundo, pues nos permiten tener una comunicación más amplia, incluso a distancia.

PANORAMA

El adquirir un teléfono nunca será algo económico, y realmente valen la pena, pero también aprendemos a cuidarlos puesto que estamos pagando una gran cantidad de dinero por tenerlo, y lo que más tiende a deteriorarse fácilmente es la batería.

La batería de los celulares sí o sí se va agotando, pero en el proceso de que se deteriora podemos hacer algo para que durante el día le dure más, y logremos aprovechar nuestras aplicaciones o comunicarnos por más tiempo.

DE ESTA MANERA TU CARGA PUEDE DURAR MÁS

Brillo automático

La pantalla tiende a ser la culpable de que tu batería baje de manera considerable, en especial el brillo automático gastará más pila de lo que debería. Lo recomendable es que desactives el ´automático´ y ajustes manualmente tu brillo a la mitad o menos, según la iluminación que tengas en ese momento.

Fondos de pantalla móviles

Es importante no arriesgar la duración de la pila durante el día si se sale de casa, así que lo mejor será poner una imagen que no tenga movimiento.

El fondo de pantalla con movimiento solo estará gastando tu pila sin que uses precisamente tu celular.

GPS

Quizá ya lo has notado, pero crees que no es probable que ocurra, lo cierto es que GPS disminuye en gran medida tu batería. Sabemos que el GPS puede ayudarte a localizar direcciones de manera más precisa, pero úsalo cuando verdaderamente te sientas muy perdido con las direcciones, mientras no porque solo disminuirás drásticamente tu pila del día.

Vibración

Si eres de las personas que tiende a recibir muchos mensajes y no le gusta tener con sonido su celular, entonces esta es la razón de que tu pila se baje más rápido durante el día. Si bien es cierto que tu celular y la batería están diseñados para soportar muchas vibraciones al día, también resulta cierto que tiene un límite, después de este empieza a bajar considerablemente tu pila.