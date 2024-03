Quien me sustituya deberá seguir haciendo obra pública o se cae la economía: AMLO

En la mañanera de este 19 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que quien lo sustituya debe seguir construyendo obra pública e impulsar la industria de la construcción, porque si no se caerá la economía de México y el empleo.

"Tenemos muchos pendientes", expresó AMLO, quien recordó que el jueves próximo se reunirá en Oaxaca con funcionarios del sector salud para la evaluación de programa IMSS Bienestar, con el que pretende dejar el mejor sistema de salud pública del mundo.

"La verdad, a mí me quedan dos meses y días, lo que queda para la elección son dos etapas. Una vez que haya presidente, presidenta electa, ya empieza la transición, además porque ya se acortó el periodo, es el primero de octubre la entrega, ya es poco tiempo", refirió AMLO.

COMPROMISOS POR CONCLUIR

López Obrador manifestó que tiene compromisos que sí se van a concluir, casi todos, y en listó algunas de las obras pendientes.

"Porque no vamos a dejar obras pendientes, hay obras que vamos a terminar en los últimos días, por ejemplo el día de la anexión de Chiapas a México, el 14 de septiembre, queremos terminar varias obras en Chiapas", comentó AMLO.

"La línea de Ixtepec hasta la frontera con Guatemala, son más de 400 kilómetros la línea del tren; tenemos dos puentes para unir la sierra de Chiapas con el centro, con Tuxtla Gutiérrez", añadió.

"Tenemos que terminar esos dos puentes, el Tren Maya va a quedar terminado completamente y todos los caminos artesanales de Oaxaca", dijo el presidente.

"Una carretera que es importantísima de Oaxaca al Istmo e Tehuantepec, que lleva como 15 a 20 años desde que la iniciaron.. Eso va a permitir que del Istmo a Oaxaca, en vez de cinco horas, hasta seis que se hace, se hagan dos horas y media", apuntó AMLO.

ACUEDUCTO

El mandatario federal argumentó que también se tiene que terminar una potabilizadora en Durango, la cual es muy importante para la salud. "Tenemos que terminar el Acueducto Agua Saludable para la Laguna, tenemos que terminar tres distritos de riego que están en proceso, o sea, sobre eso vamos, pero van a quedar cosas pendientes", agregó López Obrador.

"Quien llegue, estoy seguro que no va a parar, van a seguir construyéndose obras, porque si no, se cae la economía y ya no estaríamos en la situación que estamos ahora de que hay empleo", concluyó AMLO.