¿Quién le autoriza intervenir? AMLO arremete de nuevo contra EU por informe

En la mañanera de este miércoles 24 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió afirmar que el Informe Anual 2023 sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos es una "tomadura de pelo", pues señaló que es muy superficial, es muy irresponsable y no tienen sustento sus señalamientos en contra de su gobierno.

AMLO calificó de "mentirosos" y de "no ser serios" a los funcionarios de esa dependencia estadounidense.

REACCIÓN

"No, es que la verdad es muy superficial, no tiene sustento. ¡Cómo le vamos a hacer caso, si dice que nosotros promovimos que se difundieran 20 mil señalamientos en contra de la presidenta de la Suprema Corte! ¿Dónde están las pruebas? Es muy irresponsable. Es una tomadura de pelo, les afecta mucho. No son serios, son mentirosos", expresó López Obrador.

"A ver que prueben, pero cómo nos vamos a estar metiendo en eso, es como si estuviese yo aquí contestando todos los día el Quién es quién en las Mentiras. Lo hago para informar, concientizar a los jóvenes de cuál es el tejemaneje de la política en México", dijo AMLO.

PANORAMA

Cabe destacar que en el informe, se destacó que durante el gobierno de López Obrador se incrementó el número de ataques en contra de la judicatura.

Ante ello, AMLO cuestionó a Estados Unidos por opinar sobre México: "¿Qué tienen que meterse con las diferencias que tenemos con el poder judicial? ¿Quién les autoriza a intervenir y estar violando o soberanía e independencia de los pueblos?", aclaró el presidente.

El mandatario federal argumentó que el gobierno estadounidense es "muy pulverizado" y subrayó que en dicho país vecino "hay demasiadas contradicciones al interior del gobierno, una cosa es lo que opina la Casa Blanca y otra cosa es lo que hace la CIA, otra cosa lo que hace la DEA, otra cosa es lo que hace (Anthony) Blinken", reprochó el presidente.

También afirmó que en el caso de México cuando salen informes que descalifican a su gobierno ya sabe que vienen de parte de golpeadores vinculados a la derecha y a golpeadores de otros países.