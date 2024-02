Queso Oaxaca, entre los mejores del mundo; Profeco recomienda este de excelente calidad

Uno de los quesos más gustados en México y representativo del país en el mundo es, indudablemente, el Oaxaca, que con su deliciosa textura y sabor se ha ganado un sitio honorífico en los paladares más selectos del orbe y de la gastronomía internacional.

Se cree que este queso fue traído a México por frailes dominicos, quienes se asentaron en la tierra que da nombre a este exquisito producto.

Esta delicia de la cocina nacional es una pasta hilada, muy similar al mozzarella italiano; sin embargo, su textura es más suave y su sabor un poco más fuerte; además, lo caracteriza su forma distintiva: en bola, misma que está hecha a base de tiras de queso que se van entrelazando hasta darle la tradicional forma.

El queso Oaxaca es muy conocido en la concina nacional, ya que es delicioso para quesadillas, enchiladas y tacos, platillos a los que, por derretirse fácilmente, les da un sabor cremoso y perfecto para gratinar y rellenar.

QUESO OAXACA, EN EL TOP 10 DE LOS MEJORES DEL MUNDO

Ahora que si tienes "debilidad" o amas el queso Oaxaca, tenemos que decirte que tienes un gran gusto, ya que de acuerdo con la cuenta de X (antes Twitter) de World of Statistics, está entre los 10 mejores del mundo.

Específicamente, el queso Oaxaca se ubica en el honroso sitio número cinco, con una calificación de 4.7 y 5, señalaron usuarios, quedando en el mismo sitio que el 2023, cuando la página Taste Atlas le otorgó la misma calificación.

Y es que hace unos días, la cuenta de World of Statistics publicó los "Best cheeses in the world", donde posicionó al queso Oaxaca en el quinto lugar, y además lo describió como un producto semiblando que se hace con leche de vaca y se caracteriza por su textura fibrosa.

"Lleva el nombre del estado de Oaxaca en el sur de México, donde se produjo por primera vez. El proceso de elaboración del queso pasta hilada, originario de Italia, fue traído a México por los frailes dominicos que se establecieron en el estado de Oaxaca", explica Taste Atlas.

ESTE QUESO OAXACA ALCANZÓ CALIDAD DE EXCELENCIA, SEGÚN PROFECO

Ahora, por si aún te quedan dudas sobre la calidad del queso Oaxaca, la Revista del Consumidor de agosto del 2022, publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estudió 30 distintas marcas de este producto, y los resultados fueron sorprendentes.

Así las cosas, de entre las 30 marcas, aprobó 12; sin embargo, la que se ganó la posición estelar fue el queso Oaxaca "Navarro", dado a su relación calidad-precio; también a su elevado contenido de proteína, bajo en grasas y también en calorías.