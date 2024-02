¿Qué sucede si no me encuentro en mi hogar y me llega un paquete de Amazon?

Hoy en día las compras por medio de Internet son algo muy común, en ocasiones ocurren situaciones al momento de la entrega del paquete, tal es el caso de que no te encuentres en tu casa cuando este llega, una situación bastante común de hecho.

Desde aproximadamente tres años, la compra y venta por Internet fue una actividad muy común que se prestaba para llegar lejos, lo cual así fue, pues con el paso de una pandemia mundial, la venta de objetos y comida fue la única opción viable que las personas tenían para tener un tipo de ingreso.

COMERCIO ELECTRÓNICO

Una de las apps más famosas para comprar y vender mercancía de muchos tipos es Amazon, una plataforma de comercio electrónico, lugar en donde puedes vender cosas en todo el mundo. Así mismo, esta plataforma se dedica a brindar de servicios de computación y entretenimiento.

Las ventas de Amazon aumentaron exponencialmente con la llegada de la pandemia mundial por Covid-19, situación que obligo a las personas a conseguir ingresos monetarios sin la necesidad de salir de casa.

PANORAMA

Actualmente las compras por Internet son una actividad muy querida entre los cibernautas gracias a la comodidad que estas representan, puestos que comprar mercancía casi de cualquier tipo y recibirla en la comodidad de tu hogar es algo que suelen agradar mucho a las personas.

Sin embargo, no siempre es todo alegría, pues hay situaciones en las que se pueden llegar a presentar contratiempos o fallas en la logística de la entrega, ya sea que tu paquete haya llegado antes o después de lo previsto y no te encuentres en casa.

¿QUÉ SUCEDE CON EL PAQUETE SI NO ESTOY EN CASA?

De acuerdo a la página oficial de Amazon, los paquetes son enviados junto a un programa de rastreo en el que se te estará informando la localización de tu paquete, los destinos a los que ha llegado o llegará, el tiempo en el que salió, el día y hora en la que llegará, y otros detalles.

Hay ocasiones en las que los paquetes no logran ser entregado porque por una u otra razón el receptor no se encuentra en la dirección de entrega, en estos casos, el departamento de Amazon Logistics te notificará que no te encontraron y que tu paquete se entregará al día siguiente.

Posteriormente, se intentarán otras tres veces el entregarte el artículo en los días siguientes, de no ser posible, tampoco esto, tu paquete será resguardado en la bodega de la paquetería que se usó para enviar el paquete, durante otros 3 días, de no ser recogido el paquete, este será reembolsado.