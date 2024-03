¿Pueden las empresas descontarte dinero para castigarte? Esto dice Ley Federal del Trabajo

Es esencial entender que la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México establece claramente las circunstancias en las cuales se pueden realizar deducciones de los salarios.

En el ámbito laboral, es común que los empleados tengan inquietudes sobre posibles descuentos en sus salarios como consecuencia de errores, daños a la propiedad de la empresa o incluso retrasos en sus tareas.

Según el artículo 110 de la LFT, los descuentos salariales están prohibidos a menos que se encuentren dentro de situaciones específicas. Estas incluyen el "pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento".

¿PUEDEN LAS EMPRESAS DESCONTARTE PARTE DEL SALARIO COMO CASTIGO?

La ley establece que, en casos donde el trabajador cometa errores o cause pérdidas a la empresa, se puede aplicar un descuento. No obstante, la cantidad deducible no puede superar el importe de los salarios de un mes, y el descuento debe ser acordado entre el trabajador y el patrón, sin exceder el 30% del excedente del salario mínimo.

Es crucial que estos descuentos sean informados al trabajador desde el momento en que firma su contrato. Además, el trabajador debe aceptar libremente estos descuentos, y en caso de negativa, la empresa puede recurrir a la ayuda de al menos dos testigos para respaldar la responsabilidad del trabajador.

¿CUÁLES SON LOS DESCUENTOS PERMITIDOS EN LA NÓMINA DE UN EMPLEADO?

La LFT también contempla otros descuentos, como el pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Además, se permite la aportación de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y cajas de ahorro, siempre y cuando los trabajadores expresen su conformidad.

En caso de que un trabajador no quiera que se le aplique la cuota sindical, puede manifestar su voluntad por escrito, y el patrón no podrá realizar dicho descuento.

Los trabajadores deben conocer sus derechos y responsabilidades en cuanto a los descuentos salariales, fomentando así una relación laboral justa y transparente.

Cualquier descuento no previsto en la ley, se considera un delito para el empleador, con consecuencias como multas o adeudos.

ESTO ES LO QUE SE DEBE SABER ANTES DE REALIZAR DESCUENTOS A UN EMPLEADO

Al considerar realizar descuentos sobre la nómina de un empleado, es fundamental tener en cuenta varios elementos para garantizar un procedimiento legal y justo, los cuales son:

El error o pérdida que motiva el descuento debe estar claramente descrito en el contrato laboral o reglamento interno de la empresa

El reglamento interno, donde se describen las causas de descuento, debe ser firmado por el empleado, confirmando su conocimiento y aceptación de las políticas de la empresa

Antes de realizar el descuento, el empleado debe firmar un acta administrativa de conformidad, indicando que está de acuerdo con el descuento propuesto

El descuento no puede exceder del 30% del salario del empleado. Esta limitación protege el ingreso del trabajador

La cantidad máxima a descontar no debe superar el salario mensual del empleado. Esta restricción evita descuentos excesivos

Al seguir estos elementos, las empresas pueden realizar descuentos de manera justa y en conformidad con la Ley Federal del Trabajo, garantizando la protección del salario de los empleados y un procedimiento transparente.