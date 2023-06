Profeco te dice si la sopa "Maruchan" realmente está hecha de plástico

Las sopas instantáneas son una alternativa práctica y rápida para comer de vez en cuando, basta agregar agua caliente, esperar unos minutos y ya está lista para disfrutarla. Sin embargo, no se recomienda consumirla en exceso ya que son consideradas como un tipo de comida chatarra, debido al alto contenido de carbohidratos, sal y grasa, y su deficiencia en nutrientes esenciales que nos permiten tener un estilo de vida saludable.

Los ingredientes que contienen las sopas instantáneas, son difíciles de digerir.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló el secreto de la sopa instantánea más vendida en México, Maruchan.

¿REALMENTE LA SOPA INSTANTÁNEA "MARUCHAN" ES DE PLÁSTICO?

En el estudio de calidad de Profeco, se evaluaron 29 marcas de sopas instantáneas a las cuales se les verificó el contenido de proteína, grasa, carbohidratos, aporte calórico y contenido de sodio en 100 gramos de cada producto preparado.

En el caso específico de la sopa Maruchan de acuerdo con la información presentada por la Revista del Consumidor, entre los principales ingredientes, se encuentran el alto contenido de harina de trigo, potenciadores de sabor, aceites vegetales, derivados de soya, extracto de levadura, azúcares, sal, grasas animales, colorantes y conservadores.

Por la forma en que se procesa la harina (forma de fideo), así como por el contenido de humedad y grasa, este tipo de sopas son difíciles de digerir.

En muchas ocasiones, hemos escuchado que la sopa instantánea es de plástico y por ese motivo tarda mucho en digerirse ¿Qué tan cierto es esto?

Es muy cierto que los ingredientes con los que se elaboran las sopas instantáneas son dañinos para la salud como los que ya se han mencionado anteriormente y sobre todo el glutamato monosódico del cual ya ha advertido la Profeco sobre el uso excesivo de este ingrediente.

Lo cierto, es que la sopa Maruchan no es de plástico como muchos afirman, lo que resulta polémico, es la adición del glutamato monosódico a este tipo de sopas instantáneas. Mientras que la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos de América señala que este aditivo es "generalmente reconocido como seguro", la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que, en el consumo de este ingrediente, no ha encontrado reacciones adversas consistentes, a pesar de que algunas personas lo han manifestado.

Lo cierto es que el consumo en exceso de las sopas instantáneas como Maruchan, pueden derivar en trastornos graves como la obesidad, hipertensión arterial, elevación de azúcar en la sangre, triglicéridos y bajos niveles de colesterol bueno y una mínima cantidad de nutrientes esenciales para el organismo puntualizó la Profeco.