Profeco recomienda este polvo compacto y estas bases de maquillaje debido a su gran cobertura y calidad

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado una evaluación exhaustiva de productos de maquillaje y ha destacado algunas opciones que se resaltan por su excelente cobertura y calidad.

Los polvos compactos y las bases de maquillaje son productos que no pueden faltar en tu rutina de makeup. Por eso, te diremos aquellos productos que han superado las expectativas en términos de rendimiento y durabilidad.

¿CUÁL ES EL POLVO COMPACTO Y LAS BASES DE MAQUILLAJE QUE RECOMIENDA PROFECO?

Profeco realizó una investigación donde evaluó más de 50 marcas de maquillaje. La entidad analizó calidad, seguridad y la relación precio-beneficio. El resultado determinó el mejor polvo compacto del mercado y las mejores bases de maquillaje.

El polvo compacto que cumplió con todas las normativas es el Angel Face de Pond's. Este producto paso todos los estándares de calidad y seguridad dermatológica a los que fue sometido. Además, cuenta con un precio accesible, por lo que resulta una excelente opción para los consumidores. Se trata de un producto clave en cualquier rutina de maquillaje, ya que permite sellar el maquillaje líquido, controlar el brillo y otorgar un acabado uniforme.

Por otra parte, Profeco se encargó de elegir las mejores 10 bases de maquillaje. Estos productos no obtuvieron ninguna observación sobre su contenido, etiquetado o veracidad de información. Se trata de las bases Benefit hello happy, Celebration foundation, Cicatricure, Clinique, Covergirl clean fresh, Dior, Pupa Milano, Super stay 24 Maybelline New York, Sephora y Studio Fix M.A.C.

¿QUÉ CRITERIOS EVALUÓ PROFECO PARA ELEGIR LOS PRODUCTOS?

Profeco analizó aspectos claves para garantizar productos de calidad a los consumidores. Entre ellos, destacan:

Información comercial : etiquetado claro, legible y en español.

: etiquetado claro, legible y en español. Veracidad de información : datos comprobables y veraces.

: datos comprobables y veraces. Contenido neto : que coincida con lo anunciado en la etiqueta.

: que coincida con lo anunciado en la etiqueta. Caída del producto: cómo reacciona el producto a una caída desde 40 cm de altura.

Sigue estas recomendaciones de Profeco para elegir productos de maquillaje de calidad, que se adapten a tu tipo de piel y a tu presupuesto.